繁花︱劇組再發聲明反駁「古二」程某某：從始至終不存在擔任編劇

王家衛首次監製兼執導的內地電視劇《繁花》，由奏雯編劇，胡歌、馬伊俐、唐嫣及出爐威尼斯影后辛芷蕾主演。劇集播出近兩年後，早前惹來一波「編劇署名權」爭議，遭一位自稱曾參與劇集的「編劇」古二控訴，指劇組剝削其編劇署名權及未按工作崗位發放相應編劇酬勞，事件於內地社交媒體引起軒然大波。繼日前古二再披露更多疑似《繁花》編劇會議錄音，大損秦雯形象及作為編劇的立場後，《繁花》劇組昨晚（23日）第二次發表聲明，並以三點反駁古二的指控。

惹來一波「編劇署名權」爭議，遭一位自稱曾參與劇集的「編劇」古二控訴。（@胡歌）

王家衛拍攝的《繁花》去年初播出。（視覺中國）

《繁花》編劇秦雯。（秦雯微博圖片）

《繁花》劇組就近日與劇本創作相關的爭議，發布第二篇聲明澄清，對外界猜測筆名為「古二」的程駿年所披露消息作出反駁。《繁花》劇組於聲明中表明：「經核實，程某某為電視劇《繁花》前期資料收集小組成員。在《繁花》開機三個月後，即2020年12月31日，未經劇組溝通的情況下自行離開劇組，並擅自帶走前期籌備所整理的資料。」劇組表明程某某在上述日期後，直至2023年7月煞科日，再無參與任何工作，然而劇組仍在片尾名單上給予「前期責任編輯」的署名，亦直指：「這完全符合他所擔任的工作職責，劇組澄清古「古二」程某某。」

內地視帝胡歌，憑《繁花》入圍。（《繁花》劇照）

古二在社交媒體撰寫的長文，《繁花》劇組在聲明中指責與事實不符：「程某某發布的相關文章內容以劇組工作人員為原型，存在大量主觀臆測和虛構情節，與實際情況嚴重不符。」至於古二披露疑似王家衛與秦雯在編劇會議中的錄音，《繁花》劇組在聲明中表示：「程某某利用職務之便，偷錄劇組主創的私人對話。更加惡劣的是，程某某擅自對錄音內容進行加工、篩選並非法對外公開發布，嚴重侵害他人隱私，毫無職業道德可言。」

《繁花》劇組聲明，程某某不但偷錄主創私人對話，更進行加工、篩選並非法對外公布。（《繁花》微博圖片）

對於古二掀起的風波及爭議，《繁花》劇組表明已採取法律行動：「程某某的相關行為損害了製片方商譽，侵犯他人權益，造成了惡劣影響，對此，相關方已採取法律手段維權。」劇組亦對公眾重申，希望大眾拒絕相信及傳播謠言，避免未經核實的內容繼續傳播。