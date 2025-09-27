繁花編劇爭議︱疑似鮑德熹評論瘋傳　網民因一句話不顧真偽再圍攻

由王家衛監製兼執導的內地電視劇《繁花》，早前惹來一波「編劇署名權」爭議，遭一位自稱曾參與劇集的「編劇」古二（程駿年）控訴，主要針對劇組剝削其編劇署名權及未按工作崗位發放相應編劇酬勞。爭議事件對秦雯形象及作為編劇的立場造成極大影響，然而隨古二微信公眾號遭官方強制封鎖，原以為將暫告一段落，誰知今日又再有疑似劇組重要成員回應事件。

電視劇《繁花》早前惹來一波「編劇署名權」爭議。（《繁花》劇照）

爭議對王家衛帶來負面影響。（視覺中國）

爭議對編劇秦雯帶來最大影響。（視覺中國）

內地社交媒體流傳一張疑似為鮑德熹評價「編劇署名權」爭議事件的截圖。（視覺中國）

奧斯卡「最佳攝影」獎得主鮑德熹，為著名攝影師及導演，亦為影后鮑起靜胞弟，於《繁花》電視劇為王家衛擔任攝影指導，並憑作品奪得2024年白玉蘭「最佳攝影」獎。內地社交媒體今日（26日）流傳一張疑似為鮑德熹評價「編劇署名權」爭議事件的截圖，雖然該帖文標注由「鮑德熹」發表，並未列明發布平台，帳號頭像亦與鮑德熹微博不同，相關平台亦未有帖文紀錄，令截圖可信性存疑，然而內地網民仍瘋狂轉載相關截圖，讓爭議繼續發酵。

鮑德熹於《繁花》電視劇為王家衛擔任攝影指導，並奪得2024年白玉蘭「最佳攝影」獎。（視覺中國）

網上流傳的「鮑德熹評論」截圖中，批評古二自稱編劇的行為，表示：「你每做一件工作，都會簽一個合同。合同裡規定了你的職務是甚麼，你的權限是甚麼。最重要的就是你在這部電影或者電視劇中所講的/所寫的/所提出的所有的主意，不管採納或者不被採納，都屬於簽約甲方的權益。無論如何，你都不可以以任何理由去片面強調你的『貢獻』去要求更高於你合同所說的職位，這是顯而易見的基本常識。」

內地社交媒體流傳一張疑為鮑德熹針對《繁花》近日「編劇署名權」爭議的截圖，然而截圖來源及真偽存疑。（網上圖片）

相比「鮑德熹評論」內容上半，網民集中攻擊評論下半部分，全因評論續指：「就算你得了甚麼絕症也好，也不是你博取同情的理由。這種行為，不是故意搞事，就是神經病。沒有任何值得同情的地方。」雖然以上截圖內容真偽存疑，然而網民對於下半部份反應激烈，因為「得了甚麼絕症也好，也是是你博取同情的理由」一句而感到冒犯作為病人的古二，因此不顧內容真偽繼續轉載並圍攻劇組，就以上言論批評對「古二」程駿年的待遇不公。