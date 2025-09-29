繁花︱編劇署名權爭議揭另類潛規則　編劇與槍手收入差額竟達60倍

王家衛監製兼執導的內地電視劇《繁花》，早前惹來一波「編劇署名權」爭議，遭一位自稱曾參與劇集「編劇」工作的古二（程駿年）在社交媒體控訴，針對劇組剝削其編劇署名權及未按工作實質範圍發放相應的編劇酬勞。《繁花》劇組就爭議事件先後發布兩篇聲明回應，事件對秦雯形象及作為編劇的立場造成極大影響，秦雯亦揚言已循法律途徑處理。目前事件隨古二微信公眾號遭官方強制封鎖暫告一段落，然而有內地新聞媒體整合同類事件，揭開影視圈多年來的「另類潛規則」。



《繁花》早前惹來一波「編劇署名權」爭議，在內地社交媒體掀起廣泛討論。（《繁花》劇照）

《繁花》由秦雯編劇，憑作品奪得多項殊榮。（視覺中國）

王家衛亦受《繁花》編劇署名權爭議影響。（視覺中國）

據內媒報道，內地影視圈在流量先行的年代，投資者側重流量多於質素，傾向選擇能夠肩負流量的演員或編劇，讓知名度成為致勝關鍵。知名度高的大編劇自然接獲大量工作，分身不暇便分發到手下的小編劇，再以相同模式分發予沒有署名權、沒有知名度的編劇。

據媒體公布數據統計，在具規模的電視劇製作中，主筆編劇每集能夠獲得介乎二三十萬的稿酬，主責撰寫劇情大綱、主體架構；旗下俗稱「槍手」的小編劇或無名編劇，每集稿酬則只有5000元人民幣，主責在大綱基礎上完成細節及編寫對白。數據顯示，主筆編劇與手下無名編劇酬勞差額竟達60倍，無擬令外界認為造成剝削。

《繁花》風波揭開內地影視圈另類潛規則，主筆編劇與旗下槍手收入差額竟達60倍。（《繁花》劇照）

早於《繁花》編劇署名權爭議前，今年初播出的內地人氣劇集《濾鏡》亦惹來同類爭議，巫念顧自稱為該劇編劇之一，聲稱為劇集撰寫故事大綱、人物小傳、26集分集（全劇播出時共32集）及12集劇本對白，然而被劇組採用後並未獲得任何形式的署名權，巫念顧由今年三月起為自己維權發聲，至今已長達半年，仍未如願以償獲得編劇名銜。