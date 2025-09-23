繁花︱古二追擊爆料疑似編劇會錄音　秦雯吐嘈陳道明拋書包扮高深

王家衛首次監製兼執導的內地電視劇《繁花》，由秦雯編劇，日前惹來一波「編劇署名權」爭議，遭一位自稱曾參與劇集核心創作的編劇「古二」控訴，指劇組剝削其編劇署名權及未按工作崗位發放相應的編劇酬勞，於內地社交媒體引發廣泛討論。《繁花》劇組與秦雯於風波後發表聲明，澄清指控為惡意造謠誹謗、企圖誤導大眾，而事件至今仍繼續發酵。

《繁花》編劇秦雯。（秦雯微博圖片）

據指，目前身處新加坡的古二，就《繁花》前期創作進一步追擊爆料，公開一段疑似王家衛與秦雯對話的錄音節錄，內容據稱為秦雯對內地影帝陳道明及演員靳東的評價，用詞語氣相當不禮貌。據錄音節錄所指，秦雯在會議中提到：「陳老師（陳道明）後面要跟靳東後一起要演一個戲。陳老師（的角色）是很努力把自己拗的很洋氣的一個人。」當王家衛提到陳道明與靳東略感近似時，秦雯則表示雖然陳道明比靳東好，但亦相差不遠。

錄音中，更有疑似秦雯吐嘈陳道明的內容，表示：「陳老師叫我看書，他天天跟我推薦一些書，我去買回來，我X這甚麼書，看也看不懂！」然後更續指陳道明拋書包故作高深：「哇！真的你好高深看這種書，就是那種甚麼美學的。我後來發現他也沒有看，他就是聽別人講過。」王家衛則表示或許是朋友圈中分享功能所致。

雖然目前新流出的錄音，對編劇秦雯的形象與立場相當不利，然而亦有媒體及網民評論指古二錄音的行徑相當恐怖，將他聲稱的「編劇會」私下討論內容發布予公眾，某程度上「算計」王家衛與秦雯，行為亦不光明正大。