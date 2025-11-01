繁花︱古二披露疑王家衛錄音遭瘋傳　背後批評唐嫣︰是個很裝的人

由王家衛監製兼執導的內地電視劇《繁花》，播映至今已近兩年，然而九月下旬卻惹來一波「編劇署名權」爭議，遭一位自稱曾參與劇集的「編劇」古二（程駿年）控訴，主要針對劇組剝削其編劇署名權益，並未按工作崗位發放相應編劇酬勞。古二於個人微信公眾號發布長文還原於劇組工作經歷，並披露多段疑似《繁花》編劇會議錄音，錄音曝光後劇組與編劇秦雯先後發表聲明反駁，而古二微信公眾號被強制封鎖後，則未有進一步消息及資訊披露。

《繁花》於九月下旬惹來一波「編劇署名權」爭議，被受廣大觀眾網民關注。（《繁花》劇照）

《繁花》播出至今已近兩年。（《繁花》微博圖片）

《繁花》惹來編劇署名權爭議後，事件沉寂超過一個月後再於內地社交媒體開展討論，內容卻針對國際地位超然的王家衛導演，因此在網絡上瘋傳。據內媒報道，古二昨日（10月31日）再釋出一段疑似王家衛與秦雯對話錄音，內容提及《繁花》女主角唐嫣及資深男配角游本昌，引起大量觀眾網民關注。錄音內容中，王家衛提到安排流程時，要讓「老師」先到場、再讓唐嫣較遲到場，更直指：「告訴你，唐嫣呢是個很裝的人。」似乎認為唐嫣過度講究禮節，秦雯當場面示：「現在搞的就是，我會覺得我們所有的行為都被你算計着。」此前，王家衛曾不下一次公開讚賞唐嫣，表示她將汪小姐角色演活；如今網民則因為錄音批評王家衛為人表裡不二，在唐嫣背後對幕後人員講壞話。

王家衞不下一次公開盛讚唐嫣於《繁花》的表現！（唐嫣微博圖片）

唐嫣因為拍攝王家衞的劇集《繁花》突破事業高峰！（唐嫣微博圖片）

至於老戲骨游本昌，古二亦翻出一段疑似王家衛談論對方的錄音，內容談到古二擔心游本昌未必懂得使用通訊軟件，提出或要使用其他途徑聯絡前輩，此時秦雯則表示游本昌會使用微信，更會每日於朋友圈上分享數個帖文，並非大家估計一樣未能與時並進，王家衛亦聲椆游本昌並不簡單：「不是省油的燈啊。」秦雯亦表示同意。對於有關談論游本昌的錄音，網民則批評王家衛與秦雯對游本昌有欠尊重，儘管用詞尚算客氣，然而仍對王家衛的形象帶來負面影響。

在《繁花》裡飾演爺叔的老牌演員游本昌，演技被王家衞高度讚揚！（《繁花》劇集截圖）