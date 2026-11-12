汪明荃深情緊抱石修絕密舊片翻Hit　顛覆形象罕見柔情一面

近日，一段1987年汪明荃入行20周年答謝晚宴的娛樂圈珍貴舊片在網上瘋傳，猶如一顆震撼彈引起極大迴響！影片的主角是年輕時的「阿姐」汪明荃以及一代型男石修，這段兩人在晚會上的深情互動，不僅勾起無數資深港劇迷的回憶，更意外在年輕一代中引爆話題，讓許多00後網民驚呼：原來向來給人威嚴印象的阿姐，年輕時竟有如此熱情、情深似水的一面！

汪明荃。（影片截圖）

石修。（影片截圖）

顛覆「鐵娘子」嚴肅印象 罕見展露極致柔情

在現今年輕人的認知中，汪明荃往往是演藝圈中不苟言笑、充滿威嚴的「鐵娘子」與大前輩。然而，在這段出土影片中，阿姐卻展現了截然不同的極致柔情。當她走到石修面前，一見到這位自己極度信任的知己，汪明荃彷彿瞬間卸下所有堅強的盔甲與防備，情不自禁地緊緊依偎在石修的懷裡，期間甚至忍不住激動地哭了起來。那種將最脆弱、最真實的情感毫無保留地傾瀉在對方懷中的模樣，讓人看到了她無比感性與深情的一面。面對懷中情緒潰堤的阿姐，石修全程表現得極具風度，不但沒有推開，反而很紳士地輕撫安慰她，畫面猶如唯美浪漫的文藝電影。

汪明荃連環擁抱只為「掩人耳目」？網民笑指：充滿套路。（網上截圖）

汪明荃連環擁抱只為「掩人耳目」？網民笑指：充滿套路。（網上截圖）

連環擁抱只為「掩人耳目」？網民笑指：充滿套路！

更令網民津津樂道的是影片開頭的鋪陳，當時晚會氣氛非常熱鬧，汪明荃在人群中逐一向好友們敬酒和道謝，期間更熱情地與多位在場男士相擁。眼尖的年輕網民突破盲點，紛紛留言拆解阿姐的「小心機」，指汪明荃為了擁抱自己真正在意的人，先與在場其他男人擁抱作為「煙霧彈」，讓許多年輕人直呼「太可愛」、「充滿套路」。

汪明荃連環擁抱只為「掩人耳目」？網民笑指：充滿套路。（網上截圖）

旁人勸阻遭霸氣拒絕 盡顯「敢愛敢恨」真性情

除了柔情一面，年輕時的汪明荃更散發著一股「敢愛敢恨」的強烈魅力。最勁爆的一幕發生在兩人深情相擁之際，當時身為好友的狄波拉見狀，企圖上前用手將二人隔開。沒想到一向極具個性的汪明荃絲毫不受外界眼光影響，直接霸氣拒絕介入，堅持緊抱石修不放。有年輕網民留言： 「一直以為阿姐係嗰種嚴肅嘅前輩，原來年輕時都咁感性、咁情深！」、 「為了抱一個人，竟然抱了全場！呢招『暗度陳倉』真係太絕了！」、「死都唔肯放手嗰一幕太有魅力，完全係敢愛敢恨嘅大女主劇本！」、 「石修年輕時真係好有型，難怪阿姐會喺佢懷裡哭成淚人，呢畫面好震撼！」這段短短幾十秒的影片，不僅是一段珍貴的娛樂圈歷史，更為年輕一代重新定義了他們心目中的「汪阿姐」。

汪明荃哭成淚人抱緊石修不放。（網上截圖）

汪明荃哭成淚人抱緊石修不放。（網上截圖）

汪明荃哭成淚人抱緊石修不放。（網上截圖）

當時身為好友的狄波拉見狀，企圖上前用手將二人隔開。（網上截圖）