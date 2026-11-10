W盛典爆笑名場面！白敬亭穿貂被笑返鄉下　井柏然大露背成焦點

時尚雜誌《W》中文版年度盛典於11月9日晚在上海隆重舉行，紅地氈上一幕「冬夏同框」意外引發網民瘋傳。內地人氣男星白敬亭以短版皮草外套配毛帽的嚴冬裝束現身，身旁的多年好友井柏然則穿著大露背蕾絲西裝性感登場。強烈反差被網民戲稱為「你穿貂我露背」，而這種反差反差隨即衝上微博熱搜榜。白敬亭在現場合照時更順手扯下井柏然西裝上的羽毛尾飾把玩，這對同為183厘米的「183組合」好友自然互動，隨即成為全場最具話題性的娛樂焦點。



內地人氣男星白敬亭以短版皮草外套配毛帽的嚴冬裝束現身。（微博＠白敬亭工作室）

時尚雜誌《W》中文版年度盛典，井柏然穿著大露背蕾絲西裝性感登場。（微博＠井柏然）

白敬亭如過冬 井柏然大騷蝴蝶骨

當晚上海氣溫驟降並伴隨大風，白敬亭頂著一頭金髮搭配煙燻妝，頭戴東北大毛帽，身披棕色厚實毛皮外套，在寒風中展現出極致的「禦寒實用派」風格，該紅地氈造型被網民笑指「像返鄉下過年」。

白敬亭的「禦寒實用派」風格，被網民笑指「像返鄉下過年」。（微博＠新新想事成影片截圖）

相比之下，井柏然則穿上了大露背服飾。正面看似經典俐落的黑色Oversize西裝，肩部點綴白色立體花飾，內搭深V蕾絲；但一轉身卻暗藏玄機，大片白色蕾絲鏤空露背設計讓背部線條及蝴蝶骨一覽無遺，將冷峻與性感融為一體。兩人並肩而立的強烈溫差，被網民貼切形容為「一個腦袋冒汗，一個背部冷颼颼」，更有人幽默留言：「建議在兩人中間安裝一部冷氣機，免得凍著井柏然、熱著白敬亭。」

建議在兩人中間安裝一部冷氣機，免得凍著井柏然、熱著白敬亭。 網民留言

井柏然則穿上了大露背衣飾，正面看似經典俐落的黑色廓形西裝，肩部點綴白色立體花飾，內搭深V蕾絲。（微博@小井先生工作室）

正面看似經典俐落的黑色廓形西裝，肩部點綴白色立體花飾，內搭深V蕾絲。（微博＠井柏然）

一轉身卻暗藏玄機，大片白色蕾絲鏤空露背設計讓背部線條及蝴蝶骨一覽無遺。（微博＠井柏然）

兩人同框的強烈溫差，被網民貼切形容為「一個腦袋冒汗，一個背部冷颼颼」。（網上圖片）

白敬亭扯羽毛當圍巾把玩 相識多年仍默契

除了衣著反差，白敬亭與井柏然在紅地氈上的隨性舉動更是全場笑點所在。盛典內場合照期間，白敬亭順手扯下井柏然西裝後背飄逸的白色羽毛尾飾，順勢繞在自己頸上當成圍巾把玩，被井柏然察覺後拍了他肩膀一下，並將尾飾拿了下來。這段被鏡頭精準捕捉的逗趣互動，隨即被網民笑稱「白敬亭果然看上井柏然的衣服了」。

白敬亭順手扯下井柏然西裝後背飄逸的白色羽毛尾飾，順勢繞在自己頸上當成圍巾把玩。（微博＠睏睏蛋撻Ｒ）

白敬亭與井柏然早於2016年因合作戶外真人騷《我們戰鬥吧》結下深厚友誼，由於兩人身高同為183厘米，一直被粉絲暱稱為「183組合」。白敬亭曾透露，與井柏然相約外出總要提前一星期精心構思穿搭，深怕被對方比下去，多年來互相借衣、調侃拆台已成日常相處模式。

白敬亭與井柏然早於2016年因合作戶外真人騷《我們戰鬥吧》結下深厚友誼。（微博＠我們戰鬥吧）

井柏然與白敬亭身高同為183厘米，一直被粉絲暱稱為「183組合」。（微博＠我們戰鬥吧）