《穀雨》開播爆紅！井柏然張頌文對決　揭巨額假發票大案劇名深意

由反腐神作《人民的名義》導演李路執導、井柏然與張頌文兩大實力派演員主演的懸疑劇《穀雨》（內地官方簡體劇名為《谷雨》，The Silent Storm），自11月5日於內地央視電視劇頻道（CCTV-8）開播後即引發網上熱話。劇集改編自上世紀90年代涉案金額高達43.7億人民幣（約51.3億港元）的真實經濟犯罪大案，向觀眾深刻揭示特大假發票案對社會經濟的深遠影響。



不少觀眾疑惑，一部以查稅為核心的劇集，為何以節氣命名？事實上，「穀雨」是劇中直指經濟黑幕的行動代號，其英文譯名亦點出稅務監管「表面溫潤、內裡雷霆」的本質。



由《人民的名義》導演李路執導、井柏然與張頌文兩大實力派演員主演的懸疑劇《穀雨》（The Silent Storm），於11月5日開播即引起網上熱話。（微博@電視劇穀雨）

《穀雨》改編自上世紀90年代涉案金額高達43.7億元人民幣的真實經濟犯罪大案，向觀眾深刻揭示特大假發票案對社會經濟的深遠影響。（微博@電視劇穀雨）

「雨生百穀」暗藏殺機：是節氣 更是徹查「穀餘」貪腐的行動代號

「穀雨」作為二十四節氣中春季的最後一個節氣，民間自古有「雨生百穀」之說，寓意春雨滋潤萬物。然而在劇情設定中，這是由井柏然飾演的稅務稽查幹部歐陽煦所統籌的特別調查行動之代號。

「穀雨」作為二十四節氣中春季的最後一個節氣，民間自古有「雨生百穀」之說，寓意春雨滋潤萬物。（微博@電視劇穀雨）

在《穀雨》劇情設定中，這是由井柏然飾演的稅務稽查幹部歐陽煦所統籌的特別調查行動之代號。（微博@電視劇穀雨）

專案取名「穀雨」具有雙重深意：一方面象徵內地稅務監管猶如綿密春雨，滲透到經濟運行的每一個角落；另一方面則取其諧音「穀餘」，劍指涉稅違法犯罪的「餘」黨與利益集團。這場行動的目的，正是要像春雨洗滌污垢一樣，將時代帳本裡被反覆塗抹、錯綜複雜的模糊帳目釐清，並將當中的髒污徹底洗淨。

電視劇《穀雨》專案取名「穀雨」具有雙重深意：一方面象徵內地稅務監管猶如春雨般，滲透到經濟運行的每一個角落；另一方面則取其諧音「穀餘」，劍指涉稅違法犯罪的「餘」黨與利益集團。（微博@電視劇穀雨）

這場行動的目的，正是要像春雨洗滌污垢一樣，將時代帳本裡被反覆塗抹、錯綜複雜的模糊帳目釐清，並將當中的髒污徹底洗淨。（微博@電視劇穀雨）

英文劇名《The Silent Storm》寂靜的風暴解密：無聲的經濟戰場

該劇的英文譯名是The Silent Storm（寂靜的風暴），精準點出了這部劇的核心反差感。作為內地少有聚焦「稅務稽查」的犯罪懸疑劇，它不同於傳統掃黑劇中常見的槍戰與飛車追逐，這場風暴的戰場安靜地鋪展在一本本數簿、一疊疊發票與龐雜的銀行交易紀錄之間。

《穀雨》英文譯名The Silent Storm（寂靜的風暴）恰好點破了這部劇的核心反差感。（微博@電視劇穀雨）

《穀雨》作為內地少有聚焦「稅務稽查」的犯罪懸疑劇，它不同於傳統掃黑劇中常見的槍戰與飛車追逐，這場風暴的戰場安靜地鋪展在一本本數簿、一疊疊發票與龐雜的銀行交易紀錄之間。（微博@電視劇穀雨）

劇中的騙稅手法改編自20世紀90年代多起真實特大涉稅案件。稅務執法人員的武器不是槍械，而是稅號、憑證與敏銳的數據洞察力。在情理與法理的艱難抉擇中，一場名為「穀雨」的專項行動，最終化作刺破經濟犯罪黑幕的無聲驚雷，守護了市場的公平與正義。

《穀雨》電視劇中的騙稅手法改編自20世紀90年代多起真實特大涉稅案件。（微博@電視劇穀雨）