《谷雨》井柏然崩潰哭戲封神！張頌文狠下毒手　昔日兄弟反目成仇

由井柏然、張頌文主演的稅務刑偵罪案劇《谷雨》，正於央視八套（CCTV-8）及串流平台優酷熱播。井柏然飾演稅務調查員歐陽煦，與視他如己出的師父章海遠（李洪濤飾）情同父子。章海遠多年來撫養他成人，是他在世上唯一的親人。章海遠在查案期間遭毒殺身亡，關鍵的執行者正是歐陽煦昔日情同手足的兄弟周海洋（張頌文飾）。歐陽煦從發現遺體到追悼會讀遺書，兩度徹底崩潰，其中井柏然的讀信片段哭戲在網上瘋傳，被觀眾冠以「鈍痛感」（形容壓抑沉重的後勁）之名。



由井柏然、張頌文主演的稅務刑偵罪案劇《谷雨》，正於央視八套（CCTV-8）及串流平台優酷熱播。（微博＠電視劇谷雨）

師徒情深如親生父子：溫馨相伴埋下殘酷血案伏筆

劇中章海遠（李洪濤飾）對歐陽煦（井柏然飾）而言不只是師父，多年來將歐陽煦視如己出撫養成人，兩人「不是親父子，勝似親父子」，對歐陽煦而言，師父更是他在世上相依為命的唯一親人。前期劇情鋪陳大量師徒相處的溫馨細節，師父默默護航，徒弟則帶著未受挫折的任性與信任，這份毫無防備的親密羈絆，恰恰為後續殘酷的生離死別埋下最痛的伏筆。

章海遠（李洪濤飾）對歐陽煦（井柏然飾）而言不只是師父，兩人「不是親父子，勝似親父子」。（微博＠電視劇谷雨）

對歐陽煦而言，章海遠是他在世上相依為命的唯一親人。（微博＠電視劇谷雨）

章海遠默默護航，歐陽煦則帶著未受挫折的任性與信任。（《谷雨》預告片截圖）

查案慘遭毒害 昔日兄弟淪謀殺策劃者

這份深厚依靠隨着一宗走私逃稅大案戛然而止。章海遠深入追查案件核心帳目，幕後主腦程天豹（余文樂飾）隨即下達追殺令，身處灰色地帶的周海洋（張頌文飾）縝密安排毒殺環節，並指派手下強禮彪調換致命毒酒將章海遠滅口。

章海遠深入追查案件核心帳目，幕後主腦程天豹（余文樂飾）隨即下達追殺令。（《谷雨》預告片截圖）

周海洋（張頌文飾）負責安排毒殺章海遠細節。（《谷雨》預告片截圖）

周海洋（張頌文飾）指派手下強禮彪調換致命毒酒將章海遠滅口。（《谷雨》預告片截圖）

歐陽煦原本性格活潑跳脫，處事鋒芒畢露，直至至親突然遇害，昔日兄弟更是策動血案的幕後推手，一夜之間將歐陽煦的生活徹底擊碎，他與周海洋走向勢不兩立的對立面。

歐陽煦原本性格活潑跳脫，處事鋒芒畢露。（微博＠電視劇谷雨）

歐陽煦得知周海洋是策動血案的幕後推手後，與他勢不兩立。（《谷雨》預告片截圖）

崩潰哭戲撼動人心 壓抑隱忍展現演技

全劇最具感染力的兩場哭戲，是在發現師父遺體現場，歐陽煦難以置信地一再呼喚「師父」，眼神先是驚恐、不知所措，直到跪在地上抱住遺體那一刻，整個人像個孩子一樣徹底哭崩盤。

在發現章海遠遺體現場，歐陽煦難以置信地一再呼喚「師父」。（《谷雨》預告片截圖）

歐陽煦難以置信地一再呼喚「師父」，眼神驚恐、無措。（《谷雨》預告片截圖）

歐陽煦眼神眼神先是驚恐、不知所措，直到跪在地上抱住遺體那一刻，整個人像個孩子一樣徹底哭崩盤。（《谷雨》預告片截圖）

另一幕哭戲是追思會現場，歐陽煦強撐悲痛試圖當眾讀完師父遺書，臉龐漲得通紅，哽咽地說出一字一句，全身發抖且喉嚨失聲，連一句完整的悼詞都難以言說。這種拼命想要克制卻終告崩潰的演繹，精準擊中觀眾淚點。有網民留言感歎：「劇情越來越精彩了，歐陽煦與師父的感情線刻畫得真好，第10集情節太虐心，情感張力十足，心疼歐陽煦。」

到了追思會現場，歐陽煦強撐悲痛試圖當眾讀完師父遺書。（《谷雨》預告片截圖）