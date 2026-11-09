穀雨｜張頌文鬥井柏然　余文樂演黑幫獲讚　「港產片式」火併惹議

由井柏然、張頌文領銜主演的內地懸疑劇《穀雨》近日開播，劇集本以查稅貪腐為賣點，惟第5集突然切入余文樂飾演的「豹哥」黑幫火併場面，不少網民批評此段情節與主線格格不入，直言是突兀的「港產片式」轉場，令人難以投入，有關評論在網上引發熱議。



由井柏然、張頌文領銜主演的內地懸疑劇《穀雨》近日開播，劇集本以查稅貪腐為賣點，惟第5集突然切入余文樂飾演的「豹哥」黑幫火併場面，不少網民批評此段情節與主線格格不入。（微博@電視劇穀雨）

不少網民批評此段情節與主線格格不入，直言是突兀的「港產片式」轉場，令人難以投入，有關評論在網上引發熱議。（微博@電視劇穀雨）

改編真實故事 昔日兄弟正邪對決

《穀雨》改編自上世紀90年代的真實經濟犯罪大案，涉及金額高達43.7億人民幣，劇集的故事講述稅務稽查幹部歐陽旭（井柏然飾）與刑警嚴平安（孫藝洲飾）聯手，藉由調查一宗離奇的企業員工墮樓案，意外揭發涉及數十億人民幣的偽造發票及走私騙稅黑幕。劇中張頌文飾演的周海洋，在金錢誘惑下淪為操縱龐大違法網絡的商界大鱷，與昔日患難兄弟走向正邪對立。

《穀雨》背景設定於1990年代，講述稅務稽查幹部歐陽旭（井柏然飾）與刑警嚴平安聯手，揭發涉及數十億人民幣的偽造發票及走私騙稅黑幕。（微博@電視劇穀雨）

《穀雨》中張頌文飾演的周海洋，在金錢誘惑下淪為操縱龐大違法網絡的商界大鱷，與昔日患難兄弟走向正邪對立。（微博@電視劇穀雨）

余文樂化身「豹哥」 遊走黑白兩道

在劇中，余文樂以特別出演身份加盟，飾演周海洋手下的核心打手程天豹（綽號豹哥）。該角色專責處理威脅、滅口等地下交易，性格內斂陰鷙，長年遊走於黑白兩道。這是余文樂繼年初反派刑偵劇《冬城獵兇》後，今年第二部登陸央視的重頭劇集，首場重頭戲便是試探上門送飯的周海洋，一個眼神已充滿江湖氣息。

《穀雨》是余文樂今年第二部登陸央視的劇集，首場重頭戲便是試探上門送飯的周海洋，一個眼神已充滿江湖氣息。（微博@電視劇穀雨）

劇中張頌文飾演的周海洋，在金錢誘惑下淪為操縱龐大違法網絡的商界大鱷，與昔日患難兄弟走向正邪對立。（微博@電視劇穀雨）

第5集突轉港產黑幫片 網民批剪接出戲

雖然演員表現亮眼，但第5集後半段的剪接卻引發爭議。這部以查賬及官場暗戰為主軸的寫實劇，突然加插以豹哥為中心的黑幫火併場面，有網民留言狠批：「不知道是不是刪減的原因，突然就切入了香港黑幫余文樂（豹哥），來了一段黑幫火併，非常突兀。」網民認為比起轉場突兀，更令人混亂的是周海洋一角的轉變，兩條故事線在同一集「雙軌並行」，令觀眾難以投入。

不知道是不是刪減的原因，突然就切入了香港黑幫余文樂（豹哥），來了一段黑幫火併，非常突兀。 網民留言

劇中張頌文飾演的周海洋，在金錢誘惑下淪為操縱龐大違法網絡的商界大鱷，與昔日患難兄弟走向正邪對立。（微博@電視劇穀雨）

余文樂的演出本身獲得不少肯定，有網民稱讚他一出場已賦予角色十足的分量，「直接活現了危險這件事」。（微博@電視劇穀雨）

余文樂的演出本身獲得不少肯定，有網民稱讚他一出場已賦予角色十足的分量，「直接活現了危險這件事」，成功在江湖狠戾與情義間取得平衡。問題癥結在於劇集的剪接節奏：當劇情上一秒仍在處理稅務核查，下一秒卻跳至街頭火併，觀眾自然難以適應。有網民笑言，正因余文樂的「港產江湖氣」太重，反而削弱了主線劇情原有的現實感。

余文樂的演出本身獲得不少肯定，有網民稱讚他一出場已賦予角色十足的分量。（微博@電視劇穀雨）