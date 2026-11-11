金秀賢首度出庭！避媒體行秘密通道　橫豎研究所仍喊冤要當面對質

韓國演員金秀賢與YouTube頻道「橫豎研究所」代表金世毅（金世義）的名譽毀損官司持續延燒！金世毅因涉嫌散布金秀賢與已故演員金賽綸未成年時期交往、逼債施壓導致女方輕生等謠言，6月已遭羈押起訴。今（11）日案件首度開庭，金秀賢也以證人身分出庭，他刻意避開大批守候的媒體，透過法院其他通道低調入場，雙方是否在法庭內正面交鋒也引發關注。



金秀賢證人身分出庭 避開媒體走秘密通道

根據韓媒報導，首爾中央地方法院刑事庭11日下午針對金世毅涉嫌違反《資訊通信網路法》名譽毀損、《性暴力犯罪處罰法》及《跟蹤騷擾處罰法》等罪名召開首場庭審，並安排金秀賢進行證人訊問。由於案件涉及性暴力相關罪嫌，法院決定採取不公開方式進行訊問，並安排金世毅在另一間聽證室聽取訊問內容。

金秀賢當天下午1點40分左右抵達法院，當時大批媒體已在現場守候，希望捕捉他的身影並訪問。不過金秀賢透過其他出入口直接進入法庭，沒有對外發表任何回應。據悉，金秀賢也提出證人保護申請，避免出入法院時曝光。

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金世毅遭羈押仍喊冤 再度向法院聲請保釋

金世毅目前仍遭到羈押，他先前以患有恐慌症等精神疾病、擔心獨自關押會嚴重影響心理健康為由聲請保釋，11日開庭時也再次向法官請求，希望能與金秀賢進行公平的法庭攻防，目前仍在等待法院裁定。

另一方面，金秀賢方面也持續採取法律行動，針對金世毅發布的相關YouTube影片聲請假處分，要求刪除影片並禁止再次刊登。隨著金秀賢正式以證人身分出庭，這起延燒多時的爭議也進入新的司法攻防階段。

回顧整起事件，金世毅從去年開始透過YouTube節目、記者會等管道，指控金秀賢在金賽綸年僅15歲時便與她交往約6年，甚至聲稱金賽綸離世與金秀賢方面逼債，期間還公開相關照片、錄音檔等。不過檢方認為金世毅涉嫌利用AI偽造金賽綸音檔，未經金秀賢同意散布其私生活照片，甚至以可能公開更多資料為由恐嚇金秀賢，因此6月將他羈押起訴。對此，金世毅全面否認犯罪，先前提出的國民參與審判申請也未獲法院准許。

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