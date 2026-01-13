劉嘉玲受豪門少奶專訪揭當年與張國榮為鄰　大爆梁朝偉會寫道歉卡

1月12日，香港影壇天后劉嘉玲（Carina）在社交平台發布了一段影片，片中她身處自家豪宅，正接受「京東少奶」章澤天（奶茶妹妹）的專訪。對於這次跨界交流，劉嘉玲更感性配文：「很開心有這個機會與你（章澤天）交流分享生活中的一些點滴。」而這場對話的背景地點，竟意外揭開了一段關於巨星張國榮（哥哥）的珍貴往事。



香港影壇天后劉嘉玲（Carina）接受「京東少奶」章澤天（奶茶妹妹）的專訪。（劉嘉玲微博）

劉嘉玲憶與張國榮與鄰

兩代女神罕有同框！影片中，章澤天表現得相當興奮，坦言非常榮幸能造訪劉嘉玲的私人寓所進行錄製。身為女主人的劉嘉玲隨即大方介紹，這間充滿復古韻味的公寓對她而言意義非凡，因為這裏承載著她與已故巨星張國榮、以及「上海灘」創辦人鄧永鏘爵士等摯友的無數難忘回憶。

劉嘉玲大方介紹這間充滿復古韻味的公寓，承載著她與已故巨星張國榮、以及「上海灘」創辦人鄧永鏘爵士等摯友的無數難忘回憶。（影片截圖）

劉嘉玲深情回憶道：「回溯到1995年的時候，我住在這棟大廈的18樓，而9樓住的正是張國榮。」她透露，當年這間房子的裝修全權交由品味獨到的好友鄧永鏘負責，裝修完成後她愛不釋手，這裏隨即成為了當年圈中好友聚腳的熱點。「所以有時候我請客，或者開Party，大家就會聚在這裏。」這番話讓觀眾彷彿穿越時空，窺見了當年香港娛樂圈繁華背後的溫馨一角，不少網民聽後都表示對這間充滿「哥哥」足跡的房子大感觸動。

劉嘉玲透露，當年這間房子的裝修全權交由品味獨到的好友鄧永鏘負責，裝修完成後她愛不釋手，這裏隨即成為了當年圈中好友聚腳的熱點。（影片截圖）

兩位蘇州女兒話當年

這次訪談的另一亮點，在於章澤天與劉嘉玲同樣來自蘇州，這份地緣關係讓對話更添親切感。兩人從蘇州的童年記憶，一路暢談到香港影壇的快意江湖。即將邁入花甲之年的劉嘉玲，在鏡頭前展現了強大的氣場與智慧，分享她這60載傳奇人生中，是如何將經歷過的風雨暖寒，修煉成如今眼底的雲淡風輕。她的人生哲學與處世態度，讓年輕一輩的章澤天獲益良多。

章澤天原來與劉嘉玲同樣來自蘇州，視頻中章澤天表現得相當興奮，坦言非常榮幸能造訪劉嘉玲的私人寓所進行錄製。（影片截圖）

不過，整場訪問最令網民津津樂道的「大瓜」，莫過於劉嘉玲罕有地爆料老公梁朝偉的私密趣事。原來在公眾眼中，梁朝偉向來給人「社恐」、內向沉默、又追求極致的印象，竟然會用寫「道歉卡」來求和的另一面。

劉嘉玲罕有地爆料老公趣事，向來給人「社恐」、內向沉默、又追求極致的梁朝偉，竟然會用寫「道歉卡」來求和的另一面。（IG@carinalau1208）

「奶茶妹妹」強勢進軍播客界

除了劉嘉玲的豪宅秘聞，這次訪問更是章澤天進軍自媒體的重要里程碑。同日（1月12日），章澤天宣布其個人Podcast（播客）頻道正式開通，並取名為極具個人風格的「小天章」。

「京東少奶」章澤天近日宣布其個人Podcast（播客）頻道正式開通，並取名為極具個人風格的「小天章」。（IG@zetianzzz）

雖然早已嫁入京東豪門，但章澤天顯然不甘於只做一名「闊太」。在首集的Shownotes（節目筆記）中，章澤天詳細闡述了欄目名稱的深層含義，她解釋「天章」二字意指萬物運行的法則，這同時也是她沿用多年的微信名稱。

在首集的Shownotes（節目筆記）中，章澤天詳細闡述了欄目名稱的深層含義，她解釋「天章」二字意指萬物運行的法則，這同時也是她沿用多年的微信名稱。（章澤天社媒）

據悉，這集備受矚目的劉嘉玲完整採訪影片，將於今日（1月13日）下午兩點在章澤天的小紅書帳號及各大播客平台同步上線，令人期待這兩位不同世代的女性會擦出怎樣的火花。