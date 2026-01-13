600億身家少奶進軍Podcast首集訪劉嘉玲豪宅　豪門之路絕不簡單

曾憑一張手拿奶茶清純照紅遍全網的「奶茶妹妹」的章澤天，自嫁給京東集團創辦人劉強東後生活低調，但一舉一動仍是外界焦點。1月12日，這位擁有千億身家的「京東少奶」突然有新搞作，宣布開通個人播客（Podcast）頻道並取名為「小天章」。首期節目雖然只是短短不到3分鐘的「自我介紹」，卻展現了驚人的號召力，節目上線僅2小時，收聽量已極速破萬，訂閱數亦同步衝破萬人大關，人氣一時無兩。



擁有千億身家的「京東少奶」章澤天，於1月12日宣布開通個人播客（Podcast）頻道並取名為「小天章」。（IG@zetianzzz）

章澤天抗拒做花瓶

章澤天在首期題為「大家好，這裏是章澤天的播客（Podcast）小天章」的節目中，罕有地剖白了自己的心路歷程。對於頻道取名「小天章」，她解釋背後大有深意：「在確定這個名字之前，我也想過許多其他選擇，最後兜兜轉轉還是回到了『小天章』這個名字。」她透露，「天章」二字意指萬物運行的法則，這同時也是她沿用多年的私人微信名稱。今次選用這個名字作為招牌，象徵著她渴望撕下外界給予的標籤，以最本真、最純粹的樣子與大眾見面。

章澤天透露，「天章」二字意指萬物運行的法則，這同時也是她沿用多年的私人微信名稱。今次選用這個名字作為招牌，象徵著她渴望撕下外界給予的標籤，以最本真、最純粹的樣子與大眾見面。（IG@zetianzzz）

她在節目中坦言，過去多年鮮少在公開場合表達自己，但隨著年齡增長與閱歷成熟，每一年都感受到自己的進步，看問題的視角亦有所改變。不甘只做豪門闊太的她表示，自己熱衷於與創業者交流，學習最新的技術發展和商業模式變化。未來，她將在Podcast中分享對生活的深度思考，以及與朋友們之間輕鬆而真實的對話。對此，評論區反應熱烈，不少網民高呼希望她能邀請老公劉強東做嘉賓，並建議她大談「女性成長」、「投資商業」及「古早互聯網（Internet）生態」等勁爆選題。

不甘只做豪門闊太的章澤天表示，自己熱衷於與創業者交流，學習最新的技術發展和商業模式變化。未來，她將在Podcast中分享對生活的深度思考，以及與朋友們之間輕鬆而真實的對話。（IG@zetianzzz）

首集劉嘉玲爆梁朝偉「道歉卡」秘聞

為了打響頭炮，章澤天的首個完整訪談節目可謂落足本錢，成功邀得香港影壇天后劉嘉玲（Carina）擔任重量級嘉賓。兩位同樣來自蘇州的女神罕有同框，從家鄉的童年記憶，一路暢談到香港影壇的快意江湖。即將邁入花甲之年的劉嘉玲，大方分享了她60載傳奇人生中，如何將風雨轉化為眼底的雲淡風輕。

章澤天的首個完整訪談節目成功邀得香港影壇天后劉嘉玲（Carina）擔任重量級嘉賓。（章澤天小紅書）

最令網民期待的是，訪問中竟意外揭開了影帝梁朝偉鮮為人知的一面。劉嘉玲爆料指，原來那位在公眾眼中「社恐」又對藝術追求極致的梁先生，私底下竟然有寫「道歉卡」求和的另一面，盡顯反差萌。據悉，這段備受矚目的完整採訪影片，將於今日（1月13日）在章澤天的小紅書帳號及各大播客（Podcast）平台同步上線。

劉嘉玲爆料指，原來那位在公眾眼中「社恐」又對藝術追求極致的梁先生，私底下竟然有寫「道歉卡」求和的另一面。（影片截圖）

昔日網紅變600億女富豪

現年32歲的章澤天，人生履歷堪稱「開掛」。早在2009年高中時期，她便因一張穿制服手拿奶茶的美照在內地網絡爆紅，被暱稱為「奶茶妹妹」。其後她憑優異成績保送清華大學，並於2015年嫁給比自己大20歲的劉強東，正式晉身豪門。

現年32歲的章澤天，早在2009年高中時期，她便因一張穿制服手拿奶茶的美照在網絡爆紅，被暱稱為「奶茶妹妹」。（網上圖片）

然而，婚後的章澤天並未甘心只當一個負責貌美如花的「闊太太」。她在投資領域展現了非凡的商業頭腦，2015年其「處女作」投資作業盒子便一擊即中，隨後又陸續投資了Uber、Bubs、InWE因味茶等多個知名項目。目前，她與劉強東共同擁有多家投資公司。2022年，夫婦二人以1,050億人民幣的身家榮登胡潤百富榜第30位；到了2024年1月，章澤天更以600億人民幣的個人身價，強勢登上清華校友富豪榜第三名，證明自己絕對是有顏值又有腦袋的實力派。

章澤天於2015年嫁給比自己大20歲的劉強東，正式晉身豪門。2024年章澤天更以600億人民幣的個人身價，強勢登上清華校友富豪榜第三名。（網上圖片）

點圖放大看更多章澤天照片▼▼▼