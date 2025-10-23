韓國演員李政宰遭冒名愛情詐騙粉絲　50歲「寶貝」被騙5億韓元

韓國著名演員李政宰此前遭不法分子冒名對粉絲實施詐騙，導致一名50多歲女性被騙總計5億韓元（約270萬港元）。李政宰的經紀公司Artist Company於10月22日對此事回應稱，該公司及旗下任何藝人在任何情況下均不會提出任何經濟索取。調查人員目前正在調查騙徒與柬埔寨犯罪組織之間可能的關聯。



綜合韓媒報道，冒充者聲稱李政宰想與粉絲直接溝通，並使用AI生成的李政宰機場自拍照和偽造的證件來與受害者建立信任。

騙徒的信息讓受害者誤以為自己與李政宰有戀愛關係，騙徒也用「親愛的」和「寶貝」等字眼來強化這種假象。另一名自認李政宰經理人的騙徒後聯絡事主，表示若付600萬韓元（約3.2萬港元），便可安排跟李政宰會面。

李政宰的經紀公司周三表示：「最近發生一起犯罪事件，有人冒充本公司藝人索要錢財並牟取經濟利益。我們明確表示，本公司和旗下任何藝人在任何情況下，都不會要求金錢、銀行轉賬或經濟支持。」

經紀公司也呼籲粉絲和大眾提高警覺。 「如果您收到此類請求，請不要回復，並格外小心，以免成為詐騙的受害者。」經紀公司表示，「我們目前正在配合有關部門核實事實，並將採取堅決措施，保護我們藝人和粉絲的安全。」