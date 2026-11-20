大陸短劇產業持續擴張，「紅果短劇」靠著各種題材吸引不少人追劇。



近日，網絡上流傳一份針對「紅果短劇」800部真人劇劇名的關鍵字統計結果，然而向來極具戲劇張力的「離婚」並未拿下第一，而是由「重生」強勢奪冠，引發大票討論。

800部紅果短劇真人劇劇名的關鍵字統計結果出爐。（微博圖片）

「紅果短劇」真人劇常見劇名關鍵字出爐

該份統計數據於2026年11月13日完成取樣，範圍涵蓋紅果短劇官網真人劇分類頁面共800部作品，主題被歸類為婚戀、家庭親情、金錢階層、衝突逆襲、其他，5大分類，篩選出劇名出現頻率前50高的關鍵字。根據統計結果顯示，「重生」以25次拿下榜首；第二名則是「離婚」，出現22次；而季軍為「歸來」，出現14次。

其次依序為13次的全家、閃婚，11次的婆婆，10次的夫人、女兒，9次的專治、兒媳、心動、駕到，8次的保鏢、家族、梟雄，7次的不服、奶奶、無敵、白月光，6次的人生、團寵、大佬、崛起、橫掃、禁止、老婆、逆襲，5次的前夫、嫡女、巔峰、開局、總裁、改嫁、殺手、紈絝、結婚、老闆、覺醒、重整、閨蜜、頂級，4次的不好惹、世子、主母、先生、全場、出山、分手、千金、後悔。

進一步從整體題材分布分析，婚戀類關鍵字占比達23.9%，家庭親情類則占18.9%。兩者合計超過四成，顯示感情糾葛與家庭倫理仍是短劇最核心的流量密碼。

榜單曝光後，迅速掀起共鳴，不少大陸網友留言表示：

「10年前古風歌曲爆火時的高頻詞是：千年，紅顏，宿命，輪回，煙雨……」

「現實中實現不了，就在短劇中過癮吧」

「重生，唉，這是對現在的生活有多不滿意才會重生啊」

「對現實不滿，需要重生」

「逃避現實啊」

「最最無聊是看重生片，有早知無乞兒」

「重生，離婚，歸來，看到這三個詞就可以構思一篇紅果短劇了」

「重什麼生，還帶著記憶歸來，這不作弊嘛」



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