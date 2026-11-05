中國微短劇獲專屬英文名「duanju」　外籍臨時演員接拍38部變全職

近年來，憑藉獨特內容優勢與成熟產業體系，中國微短劇迅速走紅全球，成為數字時代中華文化出海的鮮活載體與傳播力量。



法國、美國、加拿大等多國影視從業者的創作實踐與行業觀察表明，中國微短劇立足人類共通情感、深耕本土化創作，為中外文明交流互鑑、全球文化產業創新發展注入了新動能。

外籍網紅在參加第二屆國際微短劇大賽時，赴四川省南充市閬中市採風拍攝。（人民日報）

共通價值跨越文化壁壘

去年下半年，一部講述抗日戰爭的精品微短劇《貝家花園的秘密》在網絡平台收穫眾多好評。數據顯示，該劇在中國微短劇平台「紅果短劇」上擁有超過1700萬熱度值，成功入選中國國家廣播電視總局2025年第四季度全國優秀網絡視聽作品。

該劇取材於北京貝家花園的真實歷史，講述了抗日戰爭時期中共地下黨人與法國醫生貝熙葉並肩作戰，以花園為秘密交通站、開闢自行車「駝峰航線」運送藥品的傳奇故事。劇中飾演貝熙葉的法國演員文森特・馬蒂爾（Vincent Matile）給觀眾留下了深刻印象。

「我是個老演員了。」在浙江杭州，馬蒂爾向記者講述起自己的從業經歷。2012年，馬蒂爾來到中國，2014年出演了革命歷史劇《東方戰場》（Eastern Battlefield），自此開啟了在中國影視圈的「摸爬滾打」之路。此後的10多年間，他逐漸從毫無表演經驗的行業新人，成長為受行業認可的資深演員，累計塑造了105個影視角色。

「參演《貝家花園的秘密》微短劇，源於一次偶然的機會。」馬蒂爾回憶，他在工作微信群中看到一則演員招募令，抱著試試看的心態，把個人資料發了過去：「大概是我之前有過在醫院工作的經歷，也曾多次在影視作品裏出演過醫生，再加上本身就是法國人，最終被導演選中。」

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與拍攝橫屏長劇不同，豎屏微短劇高密度台詞、快節奏場景的挑戰，讓馬蒂爾有了不一樣的體驗：「微短劇的拍攝周期非常短，我們僅用8天就完成了拍攝。」他說，拍攝時適逢夏季，在橫店影視城40攝氏度高溫的戶外環境中，長時間高強度拍攝對演員的體力與專注力都是極大考驗。「時間緊、資源有限時，團隊的應變能力與創作智慧反而被激發，這是微短劇的獨特魅力。」馬蒂爾坦言，高效緊湊的創作模式，既考驗演員的專業素養，也展現了中國影視團隊的過硬實力。

作為常年往返法國與中國的演員，馬蒂爾十分看好中國微短劇在歐洲的發展潛力：「年輕人是核心的受眾，他們習慣使用手機看豎屏微短劇。實現有效傳播的關鍵在於本土化適配，比如提升劇本與台詞精緻度，貼合法語語言美學；規避刻板印象，以真誠故事傳遞共通情感；兼顧文化特色與全球共鳴，讓愛、奮鬥、堅守等共通價值跨越文化壁壘。」

當談及被稱為中國文化出海「新三樣」的網絡文學、網絡影視劇與網絡遊戲時，馬蒂爾表示，相較於美食、功夫等中國傳統文化輸出符號，網絡影視劇等擁有輕量化、產業化的獨特優勢，對於外國受眾而言，即便起初對中國文化沒有充分的了解，也可能成為中國微短劇的愛好者，並進一步產生對中國和中國文化的興趣。

在馬蒂爾看來，中國微短劇的出海不僅是內容輸出，更是價值觀與生活態度的傳遞——藴含奮鬥、勤勉、重視家庭等價值觀的中國微短劇，不僅為一些迷茫的歐洲年輕人提供精神參照，也有助於打破西方媒體對中國社會的片面認知。「微短劇無需用奢華場景堆砌，只需以自然、真誠的方式呈現奮鬥與成長，就能成為跨文化交流的橋樑，讓歐洲觀眾看見真實、立體、全面的中國。」馬蒂爾說。

本土化定製接受度高

48歲的美國人鍾家睿在四川成都打造了一個「故事磨坊」，希望尋找更多有意思的微短劇劇本：「好故事是可以激勵人的！充滿創意的想法、真實發生的故事，通過戲劇化的形式呈現，我覺得是件有意義的事。」

美國網紅Evan Kail（右二）在浙江橫店影視城沉浸式體驗微短劇拍攝。（人民日報）

在中國這些年，鍾家睿經營過旅行社、教過英語、當過翻譯，也寫過長篇電影劇本，隨著近年來中國微短劇的走紅，他對微短劇劇本創作產生了強烈興趣：「一直以來，我都想打造一個寫作空間，與大家探討如何寫出好的故事。長篇電影劇本也好，電視劇劇本的初稿也行，或者是微短劇的劇本，我希望在這裏可以創作不同類型的劇本。」對鍾家睿來說，「故事磨坊」好似一個故事IP（知識產權）創業孵化器，課程結束，大家會得到一個清晰可執行的系列概念，或是一整季故事的走向，或是一集完整或接近完整的試播劇本。

一名參與者回憶起在「故事磨坊」的經歷：「大家一塊兒探討故事元素、角色變換，以及這些如何共同組成一個劇本。如果誰寫出一個吸引人的故事，讓人願意去聽、去看、去讀，大家都替他感到高興。」

5年來，「故事磨坊」已舉辦約20期創意寫作課，吸引越來越多的人參與。從回憶錄到兒童讀物，從劇本到小說，在碰撞打磨中，不少好作品在這裏誕生。鍾家睿說：「雖然有些劇本尚未被影視公司選中，但我相信這裏能產生用文字和故事感動世界的劇作家。」

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《AI驅動全球微短劇創新發展報告》顯示，2025年全球微短劇市場規模已接近180億美元（約1410億港元），中國市場規模突破140億美元（約1,100億港元），佔全球市場的77.78%。在中國以外的國際微短劇市場上，中國企業貢獻了約90%的份額。

在鍾家睿看來，中國微短劇能夠在海外市場受到歡迎，一個重要原因在於它們並非簡單地將中國電視劇翻譯成各國語言，而是在創製階段就進行了本土化定製，激發海外觀眾的情感共鳴。鍾家睿說：「中國微短劇出海的製作經驗是結合當地的故事取材，演職人員大多也來自當地。對觀眾來說，以這種模式製作出的影視作品既熟悉又新鮮，在當地的接受度很高。」

今年4月，第十三屆中國網絡視聽大會「中國視聽出海論壇」在成都舉行，來自政府部門、視聽平台、影視機構、數據研究及海外傳播領域的150餘位嘉賓齊聚，共同探尋中國視聽從「作品出海」到「文化落地」的進階路徑。

鍾家睿帶著自己最新製作的《飛虎隊》微短劇參加了此次論壇。電影《飛虎隊》是鍾家睿最喜愛的中國影片之一，他將這部電影改編成13集微短劇，並在每集結尾都留下一點懸念。「這是微短劇的一大特點，節奏快，有反轉，吸引大家接著往下看。」他說。

「中國的創作環境給我們這樣的微短劇創作者搭建了許多很好的交流平台，調動從業者的積極性，讓更多人關注、參與微短劇的發展。」鍾家睿說：「好的故事不分國籍，是人類共通情感的通行證，中國微短劇可以讓不同文化背景的人在同一個故事裏找到共鳴。」

好故事激發情感共鳴

在加拿大溫哥華（Vancouver）的一處片場，一部中國製作公司打造的英文微短劇正在緊張拍攝。這部劇的導演和製片人都是中國人，演員、攝影、服化道等崗位全部由本地人擔任，形成了「中國IP+本地製作」的創新模式。

2025年全球微短劇市場規模已接近180億美元，中國市場規模突破140億美元，佔全球市場的77.78%。（AI生成圖片）

中國微短劇全球走紅，讓許多北美影視工作者找到了新的工作機會，加拿大演員埃文・巴契奇就是其中之一。自2024年6月首次出演微短劇以來，他已完成38部豎屏劇的拍攝，其中包括與中國微短劇製作公司楓葉互動合作的《重返巔峰》。

「微短劇為我帶來了更多工作機會，使我能夠全職從事表演工作。」巴契奇此前的工作大多是當群眾演員或拍攝廣告：「比較起來，拍攝微短劇的工作更具穩定性，職業前景更好。」

楓葉互動2016年成立於美國三藩市，在中國、加拿大、墨西哥、菲律賓等國設有分支機構和辦公室。該公司2022年推出首個在北美市場上線的微短劇應用軟件ReelShort，選擇「本土製作」模式，從演員、編劇到攝製團隊，均以目標市場的本土人才為主。這種接地氣的做法，讓微短劇內容更貼合當地的文化環境和審美習慣。2023年11月，該應用軟件憑藉題材多元的微短劇在海外爆火，在美國蘋果（Apple）應用商店（App Store）的免費榜升至第二名、娛樂榜位列第一名。截至今年8月，該應用軟件累計下載量超過4.5億次。

如今，漢語拼音「duanju」已成為一個專屬英文單詞，代指微短劇。楓葉互動加拿大製作人克麗—李・克勒格爾介紹：「愛情題材是最熱門的類型，奇幻、青少年主題也很受歡迎。總的來看，中國微短劇之所以全球『圈粉』，在於其滿足了現代人的情感剛需。」

中國短劇出海熱，漢語拼音「duanju」搖身一變成了國際通用的專屬英文詞彙 。（人民日報）

伴隨著人們越來越多地通過手機觀看電視節目，影視行業面臨從「橫屏」到「豎屏」的轉型。「雖然傳播載體有變化，但真正吸引觀眾的仍是故事本身，ReelShort正是致力於創作那些能深深打動人心的故事。一個好的故事，能引起世界各地人們的共鳴。歸根結底，所有人都在追尋幸福與個人價值的實現，而這些正是大多數微短劇作品最終所要表達的主題。」克勒格爾說。

楓葉互動與許多中國創作者開展合作。「中國公司在創作豎屏微短劇方面有大量經驗。從演員選角、服化道素材庫搭建，到每日拍攝產能排期，中國公司有一套成熟的製作體系，運轉效率很高。」克勒格爾說。

「目前，中國微短劇的敘事不再只是追隨潮流，而是以內容為舟，駛向全球影視製作舞台的中央，成為一股不可忽視的創作潮流。」楓葉互動副總裁南亞鵬表示：「關於豎屏微短劇的探討，不僅標誌著中國網路企業在微短劇驅動的3.0時代的創新引領，更為全球內容產業的高質量融合發展注入了新動能。」