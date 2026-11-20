「金牌司儀」鄧梓峰（十郎）今日（20日）重返娘家新城廣播，為節目《我芝訂》擔任重量級嘉賓，接受陳小芝、啤梨（葉文輝）及懷鈺訪問。原來十郎與小芝均是新城廣播開台的第一代元老級DJ，兩人相識足足35年，當年十郎更曾主持過《隔夜峰佬鄧梓峰》，今次老友重聚火花十足！



鄧梓峰（十郎）今日（20日）重返娘家新城廣播，為節目《我芝訂》擔任嘉賓。（IG@patrick_dunn_official）

親證《輕輕鬆鬆鄧梓峰》純屬謠言

節目中，主持趁機向十郎求證流傳多年的「都市傳說」，問到當年是否真的出現過《輕輕鬆鬆鄧梓峰》一節目？十郎終於親口揭曉真相，直言從來沒有這個節目，一切只是電視台宣傳人員的戲言！為了幫十郎圓夢，三位主持更特別讓出節目時段，讓他真真正正在大氣電波中主持這檔傳說中的節目，令十郎興奮高呼：「而家真係有呢個節目喇，正！」更揚言希望日後有機會把這個節目延續下去！

鄧梓峰開咪圓夢主持《輕輕鬆鬆鄧梓峰》。（IG@patrick_dunn_official）

鄧梓峰自爆太太是大學初戀 亦是施明同母異父妹妹

江湖上向來流傳不少關於鄧梓峰的傳聞，三位主持在節目中逐一逼供求證真假！談及感情世界，十郎大方證實太太王芷琳正是他在大學時期的「初戀」，認識太太之前更從未拍過拖！他自爆雖然年輕時身邊有很多女性朋友，但卻極度守禮，從來沒有跟異性拖過手或單獨相處，專一程度令人驚歎。更鮮為人知的是，雖然十郎太太王芷琳並非幕前藝人，但她與娛樂圈卻大有淵源，原來她正是已故資深女星施明的同母異父妹妹！

鄧梓峰老婆是已故女星施明的同母異父妹妹，他在節目中親證太太是自己初戀。（網上圖片）

施明今年因肺炎離世，享年74歲。（施明@Facebook）

如今形象斯文博學的十郎，竟然自爆當年會考成績慘不忍睹、勁「肥佬」，成績單上全是F、G和H！直到後來他決心洗心革面遠赴美國升學，由於遠離了一班兒時玩伴，加上美國生活實在太過苦悶，反而激發他發奮圖強努力讀書，最終成功逆襲成為美國波士頓大學的超級學霸！十郎更透露自己天生熱愛自學，即使面對事業高高低低亦從不浪費光陰：「喺冇工作嘅低潮期決定自學，包括德文同法文、彈琴、揸飛機，總之就要學嘢。」多才多藝的程度簡直令人佩服得五體投地！

鄧梓峰出名十項全能。（IG@patrick_dunn_official）

還會開飛機。（IG＠patrick_dunn_official）

難忘黃霑教做主持 感恩陳任提攜入行

貴為司儀界定海神針，十郎被問到入行以來最難忘的教誨時，滿懷感激地多謝已故鬼才前輩黃霑（霑叔），透露霑叔當年曾親自教導他做主持必須字字精簡：「如果用10個字講得到，就唔好用12個字啦！」一句金玉良言令他受用終生。此外，十郎亦不忘飲水思源，特別感恩已故的新城廣播台長陳任，當年在新城開台之際給予他機會擔任DJ磨練口才，並感性尊稱陳任為他演藝路上的重要恩師。

鄧梓峰和小芝都是新城廣播開台的第一代DJ，兩人相識35年。（IG@patrick_dunn_official）