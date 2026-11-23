《東張西望》近年一眾「東張女神」卻頻頻捲入桃色風波。繼早前「是非港姐」陳曉彤被爆料，其私生活混亂遭即時煞停《東張》工作後，俞可程（Kanis）近日亦被爆搭上《魔音女團》導演，更被指講大話扮單身參加戀愛真人騷《女神配對計劃2》。然而，有報導指俞可程在風波後火速復工拍《東張》，與陳曉彤的遭遇形成強烈反差，令人覺得不公平。

俞可程近日捲入搭上導演風波。（受訪者提供）

俞可程被爆搭上導演 扮純情拍《女神2》遭轟「人格破產」

現年28歲的俞可程憑《東張西望》外景主持成功入屋，一直主打清純貼地形象。不過，她日前被爆出與TVB綜藝科高級導演鄭韜畧（Marcus）搭上，男方被指家底相當猛料，其父為香港潮州商會副會長鄭敬凱。

事件曝光後，網民對俞可程的行為極度反感，全因她在參加《女神配對計劃2》時曾多番強調自己單身，甚至在鏡頭前「宣誓」力證感情空白，大賣純情專一人設。如今被踢爆疑似早有戀情卻照樣上配對節目「搵食」，不少觀眾直斥她欺騙感情與觀眾信任，紛紛留言狂轟她「人格破產」，更在討論區發起罷睇《女神配對計劃2》。

此外，亦有網民趁機「翻舊帳」，爆料指俞可程當初根本無緣入圍選秀節目《魔音女團》，全靠該名男導演動用職權「特別優待」，才得以破格空降女團。雖然俞可程在事件發酵初期曾缺席《萬千星輝賀台慶》避風頭，一度傳出被公司「雪藏」，但事隔僅兩日，她便被發現已火速復工，疑如常出外景拍攝《東張西望》，事業似乎完全未受影響。

TVB導演鄭韜畧（Marcus）。（讀者提供）

俞可程。（截圖）

回顧陳曉彤收兵風波 黃潤成IG爆粗怒轟「TVB起兵工廠」

反觀2023年落選港姐出身的陳曉彤，早前捲入負面新聞時的下場卻截然不同。當時陳曉彤受「收兵」醜聞纏身，疑遭無綫藝人男友黃潤成在Instagram限時動態撰長文開火，大爆女方與《東張》幕後人員過從甚密、亂搞男女關係： 「其實你成Q日三更半夜同個甚麼東張女導演去遊車河，唔聽得電話都算了，仲話佢唔贊成你拍拖，佢係你阿媽麼小姐！成日惹埋啲同性戀返嚟！出面聽到啲記者亂UP又屈落我度。」

黃潤成當時愈講愈火滾，更直接點名怒斥對方在電視城內大收觀音兵：「阿叔都唔興搞緋聞呢味嘢！玩緊咩呀陳大姐你！要喺TVB起兵工廠自己玩夠佢啦…唔好搞阿叔吖大佬！小朋友玩泥沙咩，亂X七八糟，癲嘅！內耗夠了！」

該番火爆言論被網民轉發至社交平台Threads後，隨即掀起全城熱議。醜聞爆出後，陳曉彤在《東張西望》的主持工作立即被叫停「入雪櫃」，而她其後現身回應時亦坦承已與黃潤成分手，並極力否認收兵指控。

兩大「東張女神」醜聞全對比 網民怒斥大細超促一視同仁

同樣身為《東張西望》外景主持，同樣被指與《東張》或綜藝科導演關係曖昧，但俞可程與陳曉彤在無綫內部的待遇卻可謂「同人唔同命」。不少網民在討論區將兩宗事件並排比較，直指TVB處理手法明顯欠缺公允。有網民留言「TVB 三觀在哪裡？道德底線在哪裡？雪櫃在哪裡？咁都仲可以復工？」更有網民質疑俞可程在誠信破產的情況下，為何依然「零懲罰」火速復工。

網民不滿俞可程復工。(截圖)

陳曉彤在《東張西望》的工作被叫停。（陳順禎 攝）

黃潤成。（ig圖片）