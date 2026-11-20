無綫年度盛事《萬千星輝賀台慶》於昨日(19/11)隆重舉行，一眾小生花旦盛裝踏上紅地氈爭妍鬥麗。在眾多女星當中，鄧凱文與陳楨怡同框合照的畫面迅速在網上瘋傳，兩人截然不同的身形與造型形成強烈對比，在社交平台掀起網民熱烈討論。

紅地氈同框成焦點 造型反差極具視覺衝擊

向來擁有傲人身材的鄧凱文，昨日以一襲香檳金色閃片珠飾吊帶深V晚裝登場，配搭華麗頸鏈及優雅盤髮，展現出澎湃豐滿的出眾身材，面對鏡頭展露甜美燦爛的笑容，成為紅地氈上的焦點所在。

站在身旁的陳楨怡則走冷豔高貴路線，身穿黑色露肩蕾絲馬甲式晚裝，配襯精緻紅寶石吊墜頸鏈及酒紅色閃片手拿包，將其高挑纖瘦的身段表露無遺。兩位女神並肩站立在台慶背板前合照，一個豐滿甜美、一個高挑骨感，同框畫面帶來極強的視覺衝擊。

鄧凱文陳楨怡台慶同框引爆熱話 網民笑指：沒有比較沒有傷害。

鄧凱文紅地氈烏低身一幕非常搶鏡。（胡凱欣 攝）

網民熱議︰大讚陳楨怡夠勇敢 笑言「沒有對比沒有傷害」

這張同框照曝光後隨即引爆網民眼球，不少人將焦點放在兩人的身材大對決上。有網民留言大讚陳楨怡面對鄧凱文如此澎湃出眾的身材，神情依然從容淡定、「完全冇被嚇到，真係太勇敢了」；亦有網民發揮幽默本色，笑言陳楨怡選擇站在鄧凱文身邊合照簡直是「自殺式」站位，更紛紛留下金句「沒有比較，沒有傷害」，直指兩人的身形反差實在太強烈。

風格各異各有千秋 展現不同女性美態

雖然網民對兩人的身材對比議論紛紛，但亦有不少觀眾認為兩人各有各美，無需硬作比較。鄧凱文以陽光健康的性感魅力吸睛，而擁有模特兒身高的陳楨怡則散發出一份高冷時尚的氣場，兩人在台慶夜各自演繹出截然不同的女性美態，成功為觀眾帶來話題十足的紅地氈時刻。

鄧凱文展澎湃身材。（胡凱欣攝）