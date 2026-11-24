無綫（TVB）力捧小生何廣沛（Matthew）早前宣布計劃與拍拖約兩年的圈外公關女友Sarah拉埋天窗，喜訊一出隨即獲全城送上祝福！踏入年尾，準新郎何廣沛終於在社交平台大派福利，高調上載二人的甜蜜婚紗照，更自爆今次遠赴英國倫敦取景拍攝，前後一共拍下了超過一千張珍貴照片與影片，務求全方位記錄人生最幸福的一刻。



何廣沛早前宣佈將娶圈外女友。（IG@matthew_hkp）

何廣沛霸氣承諾餘生寵妻

除了絕美婚照令人艷羨，何廣沛更在帖文中附上一篇深情款款的「愛的宣言」，字裡行間流露出對未來太太的極致寵溺，甜度爆燈，令無數網民大呼感動：「在倫敦這個總依戀雨點的地方，遇上了冬天最難得的陽光，愛你是我一生最堅定的選擇，期待迎接我們人生的下一章。餘生，准許我用一輩子繼續寵愛你」一句「用一輩子繼續寵愛你」霸氣又溫柔，盡顯「絕世好老公」風範，甜過蜜糖！

何廣沛霸氣承諾餘生寵妻：「用一輩子繼續寵愛你」。（IG@matthew_hkp）

何廣沛公開甜爆婚照。（IG@matthew_hkp）

好Sweet！（IG@matthew_hkp）

何廣沛同Sarah去到英國倫敦影婚紗照。（IG@matthew_hkp）

何廣沛更在帖文末段特意標註了「#countdownbegins」（倒數開始）的標籤，強烈暗示二人的正式大婚之日已經近在咫尺！隨著婚照正式曝光兼進入最後倒數階段，相信這對準新人很快便會正式步入禮堂，攜手迎接人生的嶄新篇章，全城粉絲亦紛紛湧入留言區洗版恭賀，祝願二人白頭到老、永結同心！

恭喜！（IG@matthew_hkp）

何廣沛高呼一生最堅定選擇就係要娶未婚妻。（IG@matthew_hkp）

何廣沛同Sarah大婚在即。（IG@matthew_hkp）