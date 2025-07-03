魷魚遊戲3｜Netflix公開幕後花絮　任時完就一件事向朴成焄道歉

韓國男星朴成焄演出《黑暗榮耀》的高爾夫球場小開「全宰寯」在全世界爆紅，不少人這陣子看《魷魚遊戲3》（魷魚遊戲第三季）才驚覺跨性別軍人「趙賢珠」也是由他演出，前者滿口髒話，後者溫柔堅定，讓不少觀眾驚嘆朴成焄猶如變色龍，戲路寬廣。Netflix日前公開一段影片，朴成焄就自爆其實拍攝《魷魚遊戲》當時他也在演另一韓劇《淚之女王》，甚至兩個角色還是同一天「死亡」！



Netflix日前公開一段《魷魚遊戲》的花絮影片，名為「讓人氣到想抓住名器領口的躲貓貓名場面REACTION錦集」，也就是找來朴成焄、姜愛心、劇中懷孕的曹柔理跟虛擬貨幣渣男任時完觀看第三季的遊戲「躲貓貓」的橋段。

朴成焄演出「趙賢珠」遭刺身亡當時還應導演要求當場落淚。（YouTube@NetflixKorea）

任時完（左）為劇中行為向朴成焄道歉。（YouTube@NetflixKorea）

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影片中首先就給演員們看朴成焄慘遭任時完「背刺」的戲份，朴成焄回憶當時，「導演問我說能不能在倒地之前流下一滴淚啊，結果第一個TAKE就拍得很好。」任時完這段也看得超入戲，不禁罵：「到底為啥要這樣啦！」朴成焄就吐槽：「明明就是你演的！」曹柔理重新看這幕也直呼殘忍，姜愛心甚至邊看邊哭。

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接著朴成焄透露：

「那時候我們在大田的攝影棚拍攝死掉的場面，然後我又立刻趕去江原道旌善，拍了《淚之女王》尹殷盛這個角色死掉的場面，正巧都是當天。我記得當時在這個片場（死了）、那個片場也（死了），兩邊都是很消耗情緒、很難拍的場面。」



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聊到趙賢珠的死亡，朴成焄認為這是遊戲賽場上少數為別人著想又很充滿正義感的角色，更為了趙賢珠比原先料想的還要更早離世而深感遺憾，尤其他跟曹柔理、姜愛心還組成了「最佳團隊」，都快要離開躲貓貓遊戲的會場，未料竟遇慘事，也讓曹柔理直呼：「實在太過分了！」朴成焄也開玩笑：「就是這瞬間讓人氣得想抓住任時完的衣領！」任時完也急忙道歉：

「真的很對不起、對不起。」



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