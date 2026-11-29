前韓國女團MOMOLAND成員妍雨（Yeonwoo）近日在tvN運動真人騷《鋼鐵少女團3》（Iron Girls 3）首播中自爆，過去曾為上鏡採取極端節食，在短短兩個月內激減10公斤，結果導致免疫力失調，全身爆發嚴重風癩（蕁麻疹）並躲在家中痛哭。幸好她早前拍攝韓劇《我的有罪之人》（又譯：《偽裝戀愛》）期間結識熱愛運動的拍檔薛仁雅，獲對方主動邀約加盟節目，更在首集成功完成背負10公斤沙袋攀爬逾3,000級樓梯的體能訓練，透過運動重拾健康。



妍雨早前拍攝韓劇《我的有罪之人》（又譯：《偽裝戀愛》）期間結識熱愛運動的拍檔薛仁雅。（IG@_seorina）

前女團MOMOLAND成員妍雨近日在tvN運動真人騷《鋼鐵少女團3》首播中，自爆曾為減肥在兩個月內激減10公斤。（IG@tvn_drama）

妍雨在拍攝《我的有罪之人》期間結識熱愛運動的薛仁雅，獲對方主動邀約加盟節目。（IG@_seorina）

日食兩匙飯激減10公斤 免疫力失調全身起風癩

《鋼鐵少女團3》日前開播，首度挑戰極限運動真人騷的妍雨在節目中坦承，自己過去完全不愛運動，更自嘲是連門都懶得出的「宅女」。她透露，曾為了上鏡好看採取極端節食方式，每天僅吃兩匙飯，短短兩個月內硬生生減去10公斤。然而體重驟降隨即引發健康警號，她全身爆發嚴重風癩，一度只能躲在家中痛哭。

《鋼鐵少女團3》日前開播，妍雨首度挑戰極限運動真人騷。（《鋼鐵少女團3》畫面截圖）

妍雨透露曾為了上鏡好看採取極端節食方式，短短兩個月內硬生生減去10公斤。（《鋼鐵少女團3》畫面截圖）

妍雨透露曾為了上鏡好看採取極端節食方式，每天僅吃兩匙飯，短短兩個月內硬生生減去10公斤。（《鋼鐵少女團3》畫面截圖）

大批網民看畢節目紛紛留言共鳴「為了上鏡餓到免疫力失調太讓人心痛，極端節食真的會把身體搞壞」，亦有人點評「明星光鮮背後的身材焦慮實在太殘酷」。

妍雨透露曾為了上鏡好看採取極端節食方式，兩個月內硬生生減去10公斤。（IG@chloelxxlxx）

明星光鮮背後的身材焦慮實在太殘酷。 網民留言

拍《我的有罪之人》結緣 薛仁雅主動邀約加盟

妍雨的人生轉捩點出現在拍攝韓劇《我的有罪之人》期間，她在片場目睹同劇拍檔薛仁雅每天精力充沛、陽光健康的模樣深受觸動，隨即向對方請教維持體態的秘訣。

妍雨的人生轉捩點出現在拍攝韓劇《我的有罪之人》期間。（IG@_seorina）

曾在《鋼鐵少女團》第一季挑戰鐵人三項，並於第三季續任核心主力的薛仁雅，二話不說邀請她一同加入《鋼鐵少女團3》，希望透過系統化訓練協助她改善體質。不少劇迷在社交平台大讚：「從《我的有罪之人》追到《鋼鐵少女團3》，這對夢幻友誼太令人喜愛」，更有網民笑言：「每個人身邊都需要一個像薛仁雅這樣拉你去運動的正能量朋友」。

曾在《鋼鐵少女團》第一季挑戰鐵人三項，並於第三季續任核心主力的薛仁雅，邀請妍雨一同加入《鋼鐵少女團3》。（微博@阿澤待會兒再來）

曾在《鋼鐵少女團》第一季挑戰鐵人三項，並於第三季續任核心主力的薛仁雅，邀請妍雨一同加入《鋼鐵少女團3》，希望透過系統化運動幫她把身體練好。（微博@阿澤待會兒再來）

從《我的有罪之人》追到《鋼鐵少女團3》，這對夢幻友誼太令人喜愛。 網民留言

負重10公斤沙袋爬3,000級樓梯 運動新手完賽落淚

本季《鋼鐵少女團3》由韓國前奧運短道速滑金牌得主郭潤起親自執教。首集四名女演員分成兩隊，每隊背負10公斤訓練沙袋，在50分鐘內接力挑戰攀爬超過3,000級樓梯（上下約100層樓高度）。體力最弱的妍雨一度喘到雙腿發軟，但在薛仁雅全程陪伴打氣下，她咬牙撐到終點，兩人完賽後更在階梯上激動相擁落淚。

四位女演員分成兩隊，每隊背負10公斤訓練沙袋在50分鐘內接力挑戰攀爬超過3,000級樓梯（上下約100層樓）的魔鬼體能測試。（《鋼鐵少女團3》畫面截圖）

體力最弱的妍雨一度喘到雙腿發軟，但在薛仁雅全程陪伴打氣下咬牙撐到終點。（《鋼鐵少女團3》畫面截圖）

體力最弱的妍雨一度喘到雙腿發軟，但在薛仁雅全程陪伴打氣下咬牙撐到終點。（《鋼鐵少女團3》畫面截圖）

體力最弱的妍雨一度喘到雙腿發軟，但在薛仁雅全程陪伴打氣下咬牙撐到終點，兩人完賽後更在階梯上激動相擁落淚。（《鋼鐵少女團3》畫面截圖）

有觀眾看畢首播感動留言：「看著曾經連出門都困難的女孩扛著沙袋登頂，比任何偶像劇都熱血」，亦有網民直言：「透過運動找回健康自信，這才是真正該推廣的審美觀」。

有觀眾看畢首播感動留言「看著曾經連出門都困難的女孩扛著沙袋登頂，比任何偶像劇都熱血」。（《鋼鐵少女團3》畫面截圖）