由任時完與薛仁雅主演的tvN懸疑愛情韓劇《我的有罪之人》（又名《偽裝戀愛》）將於週二（24日）迎來第12集大結局。薛仁雅在劇中女扮男裝，飾演特種部隊出身臥底刑警（偽裝成隨行秘書兼保鑣）「姜在熙」，憑一頭俐落極短「男孩頭」造型再度爆紅。回顧其演藝軌跡，她每一次果斷剪短頭髮均迎來事業躍升，從早年長髮欠缺辨識度，到《社內相親》一字短髮出圈，如今更憑「男孩頭」再創人氣高峰。



由任時完與薛仁雅主演的tvN懸疑愛情韓劇《我的有罪之人》（又名《偽裝戀愛》）將於週二（24日）迎來大結局。（IG@tvn_drama）

薛仁雅劇中女扮男裝飾演特種部隊出身臥底刑警（偽裝成隨行秘書兼保鑣）「姜在熙」的薛仁雅，憑俐落極短「男孩頭」造型再度爆紅。（IG@_seorina）

薛仁雅從早年長髮欠缺辨識度，到《社內相親》一字短髮出圈，如今更憑「男孩頭」再創人氣高峰。（網上圖片）

早年長髮缺乏個人特色 演《哲仁王后》仍難逃撞樣評價

薛仁雅2015年憑《製作人們》出道，早年曾先後參演《大力女子都奉順》（飾趙熙智）、《學校2017》（飾洪南珠）、KBS長篇劇《明日也晴朗》及2020年底大熱古裝穿越劇《哲仁王后》（飾趙花真）。

薛仁雅2015年憑《製作人們》出道。圖右。（《製作人們》劇照）

薛仁雅早年曾先後參演《大力女子都奉順》（飾趙熙智）。（《大力女子都奉順》劇照）

薛仁雅早年曾先後參演《學校2017》（飾洪南珠）。（IG@_seorina）

那段時期她均以波浪中長髮或傳統古裝髮髻示人，雖然外型清純甜美並曾奪得KBS演技大賞女子新人獎，但溫婉造型與同期眾多新生代女演員風格相近，在韓國演藝圈中欠缺鮮明記憶點，觀眾只記得角色卻記不住她的本名。不少網民回看舊照坦言「長髮時期確實漂亮但容易臉盲，很難第一時間記住名字」。

2020年底薛仁雅在大熱古裝穿越劇《哲仁王后》中飾演趙花真。（《哲仁王后》劇照）

那段時期她均以波浪中長髮或傳統古裝髮髻示人，外型清純甜美並曾奪得KBS演技大賞女子新人獎。（《哲仁王后》劇照）

薛仁雅雖然外型清純甜美並曾奪得KBS演技大賞女子新人獎，但溫婉造型與同期眾多新生代女演員風格相近，在韓國演藝圈中欠缺鮮明記憶點。（《哲仁王后》劇照）

長髮時期確實漂亮但容易臉盲，很難第一時間記住名字。 網民留言

《社內相親》一字短髮爆紅 「映書頭」掀起全韓剪髮潮

演藝轉捩點出現於2022年大熱劇《社內相親》，薛仁雅為演活豪爽財閥千金「陳映書」，主動剪去留了多年的長髮，換成齊耳至及肩的無層次「一字短髮」。

薛仁雅的演藝轉捩點出現於2022年大熱劇《社內相親》，為演活豪爽財閥千金「陳映書」，主動剪去留了多年的長髮。（《社內相親》劇照）

俐落短髮將她立體的五官與爽朗氣質表露無遺，不僅令她與金旻奎組成的副線情侶人氣直逼男女主角，更使她一躍成為時尚雜誌與廣告商寵兒，並在韓國髮型屋掀起「映書短髮」仿效熱潮。有劇迷精準點評：「剪掉長髮瞬間辨識度拉滿，這才是真正的有效改造型」。

薛仁雅俐落髮型將其立體五官與爽朗氣質發揮得淋漓盡致，令她與金旻奎組成的副線情侶人氣直逼男女主角。（《社內相親》劇照）

薛仁雅在《社內相親》的「一字短髮」使她一躍成為時尚雜誌與廣告商寵兒，並在韓國髮型屋掀起「映書短髮」仿效熱潮。（《社內相親》劇照）

挑戰極短「男孩頭」化身女保鑣 《我的有罪之人》人氣再創新高

近期在改編自人氣網漫的黑馬韓劇《我的有罪之人》中，薛仁雅進一步突破形象剪成貼近耳際的超短「男孩頭」，並接受高強度體能訓練，以貼合退役特種部隊女警「姜在熙」的硬朗體格。

近期在改編自人氣網漫的黑馬韓劇《我的有罪之人》中，薛仁雅進一步突破形象剪成貼近耳際的超短「男孩頭」。（IG@tvn_drama）

近期在改編自人氣網漫的黑馬韓劇《我的有罪之人》中，薛仁雅進一步突破形象剪成貼近耳際的超短「男孩頭」。（IG@tvn_drama）

薛仁雅進行體能訓練以貼合《我的有罪之人》中退役特種部隊女警「姜在熙」的硬朗體格。（IG@tvn_drama）

她在劇中精通柔道、合氣道及跆拳道等多項武術，貼身保護財閥三代「尹伊俊」（任時完飾），憑單手「王子抱」及剛勁「青筋手」名場面再度封神，第8集重傷送院被急救員一句話揭穿女兒身的反轉劇情更掀起追劇熱潮。大批觀眾在社交平台激讚「頭髮越短氣場越強，帥起來連男主角都要靠邊站」。

薛仁雅在劇中精通柔道、合氣道及跆拳道等多項武術，貼身保護財閥三代「尹伊俊」（任時完飾）。（IG@tvn_drama）

薛仁雅在劇中精通柔道、合氣道及跆拳道等多項武術，貼身保護財閥三代「尹伊俊」。（IG@tvn_drama）

薛仁雅在劇中精通柔道、合氣道及跆拳道等多項武術，貼身保護財閥三代「尹伊俊」。（IG@tvn_drama）