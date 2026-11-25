由任時完與薛仁雅主演的懸疑愛情韓劇《我的有罪之人》（又譯：《偽裝戀愛》）於昨晚（24日）播出第12集大結局，收視率錄得5.9%圓滿落幕。劇集改編自李雅賢（又譯：李娥炫）與柳道河創作的原著小說《為什麼不知道我是女人？》，惟劇版大結局與原著走向大相逕庭，引發不少觀眾及書迷熱議。以下為大家整合劇版與原著大結局的3大關鍵差異對比。



由任時完與薛仁雅主演的懸疑愛情韓劇《我的有罪之人》（又譯：《偽裝戀愛》）於昨晚（24日）播出第12集大結局。（IG@tvn_drama）

改編1.權鬥落幕：大送姊入獄vs抽身離場

在昨晚播出的大結局中，困擾全劇的女秘書命案及背後的「秘密資金案」終於水落石出。原本在家族中扮演和事佬的大姊尹美珍（洪銀姬飾），實為策劃暗殺的幕後黑手，更在第11集派人槍擊男女主角，致使兩人雙雙中槍命懸一線。大難不死的尹伊俊（又譯：尹以俊，任時完飾）並未退縮，直接找出親姊挪用數千億韓元（約十億港元）秘密資金的關鍵證據，配合刑警姜在熙（薛仁雅飾）將其拘捕，豪門姊弟正式決裂。

原本在家族中扮演和事佬的大姊尹美珍（洪銀姬飾），實為策劃暗殺的幕後黑手。（《我的有罪之人》劇照）

大姊尹美珍（洪銀姬飾）更令尹伊俊（任時完飾）與姜在熙（薛仁雅飾）在第11集雙雙中槍命懸一線。（《我的有罪之人》劇照）

大難不死的尹伊俊（任時完飾）並未退縮，直接找出親姊挪用數千億韓元（約十億港元）秘密資金的關鍵證據。（《我的有罪之人》劇照）

對比原著小說，作者對這場權力遊戲的收尾顯得克制得多。原著中的尹伊俊在案件偵破後，並沒有留在集團權力中心繼續周旋，而是主動遞交辭呈，徹底離開財閥體系。相比劇版「清理門戶」的強硬姿態，原著更強調他從小渴望逃離家族鬥爭的初衷。

原著中的尹伊俊在案件偵破後，並沒有留在集團權力中心繼續周旋，而是主動遞交辭呈，徹底離開財閥體系。（網上圖片）

改編2.人生抉擇：留守財閥vs住家男人

劇版將尹伊俊的成長線放在「承擔家族責任」之上。他在經歷連串生死考驗後選擇正面迎擊，整頓被大姊弄得烏煙瘴氣的企業架構，並與姜在熙在結局互戴戒指許下承諾，兩人以「並肩作戰」的姿態迎來圓滿結局。

《我的有罪之人》劇版尹伊俊與姜在熙在結局互戴戒指許下承諾。（《我的有罪之人》劇照）

《我的有罪之人》劇版尹伊俊與姜在熙以「並肩作戰」的姿態迎來圓滿結局。（IG@tvn_drama）

原著小說的結局則完全相反，尹伊俊選擇了「洗手作羹湯」的平凡人生。原本連即食麵都不會煮的他，為了配合婚後繼續擔任刑警的姜在熙，主動學習下廚與包辦一切家務，兩人更育有一子。他放棄了外人眼中的財閥光環，在妻子與岳家身邊找到安穩的幸福，成為名副其實的「住家男人」。

原著小說的結局則完全相反，尹伊俊選擇了「洗手作羹湯」的平凡人生。（IG@tvn_drama）

原著中，尹伊俊放棄了外人眼中的財閥光環，在妻子與岳家身邊找到安穩的幸福，成為名副其實的「住家男人」。（《我的有罪之人》劇照）

改編3.立意：女性野心vs個人救贖

劇版將終極黑手鎖定在大姊尹美珍身上，不再將她塑造成單純的配角反派，反而刻意放大她為爭權不擇手段的野心。這個改動令劇集後段張力十足，不少網民大讚劇版改編「刺激到透不過氣」，更有劇迷留言力挺：「大姊反轉做幕後大反派合理好多，任時完不再做任人魚肉的少爺，親手清理門戶真是大快人心！」

劇版將終極黑手鎖定在大姊尹美珍身上，不再將尹美珍塑造成單純的配角反派，反而刻意放大尹美珍為爭權不擇手段的野心。（《我的有罪之人》劇照）

任時完不再做任人魚肉的少爺，親手清理門戶真是大快人心！ 劇迷留言

原著小說則沒有將重點放在豪門惡鬥，反而把篇幅留給男女主角的相互救贖。對從小活在家族陰影下的尹伊俊而言，贏得權力從來不是解藥，徹底擺脫財閥繼承人身份才是真正的個人解放。有書迷便留言：「書中那個肯放下身段學煮飯、安穩過日子的尹伊俊，才最貼近他一開始想逃離名利場的初心。」

原著沒有將重點放在豪門惡鬥，而是把篇幅留給男女主角的相互救贖。（IG@tvn_drama）

書中那個肯放下身段學煮飯、安穩過日子的尹伊俊，才最貼近他一開始想逃離名利場的初心。 書迷留言

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