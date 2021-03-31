整容網紅未P圖真面目呈現驚人對比　網民睇法兩極：修圖技術超強

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-31 09:30

插畫家「泥泥學姊」擁有傲人上圍，吸引超過153萬名粉絲追蹤，近日她以來賓身份參與YouTuber黑羽「這餐我請」節目，網友卻因其未修圖的真面目嚇到結巴，直呼「這落差…到底？整個破滅！」

3月28日播出的《這餐我請》中，邀請到泥泥學姊分享胸部大女生的困擾，有網友看完影片嚇壞，在PTT發文表示：「呃…，我有在追蹤她的ig，但是還是第一次這麼近距離看她的訪談影片…，呃…我還是去翻一下別人的訪談，看到底是怎麼回事？這落差…到底？」

點圖放大看插畫家「泥泥學姊」修圖後的IG美照👇👇👇

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從影片中可見泥泥學姊的五官與社群軟體中的美照有不小落差，其他網友也驚呆，紛紛留言「修圖功力也很強」、「奶大但修圖」、「整個破滅」、「不要抬頭」、「說真的拿掉胸部畫畫真的很學生，就能拿來對不會畫圖的周遭朋友現一現的程度吧」。

點圖放大看「泥泥學姊」節目中的零修圖真面目👇👇👇

不過仍有網友力挺，認為現代科技方便，大部分人拍照都會修圖，留言「修圖也是一種藝術創作啊」、「沒有懶女人，只有不會修圖的女人」、「現在的手機，拍照都修很大」。

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