巴西Playboy女郎坦認整容50次　自己認唔出先罷休：我要抹掉過往

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-26 14:00

英國每日星報20日報導，巴西一位《Playboy》雜誌模特兒向Instagram的12.3萬粉絲承認，她已動過50次整容手術，目的就是徹底改變全身上下，同時也挺身回擊批評聲浪，表明不在乎酸民怎麼想，讓眾多網友感到印象深刻。

當事人伊辛（Ju Isen）透露整容的原因是她「開始沉迷接受手術」，一共接受4次抽脂手術，換過3次矽膠填充物，臉龐、臀部與臉頰也都動過刀：「我想抹掉我的全部過往…我照鏡子認不出自己了，現在我是一位新的女人了。」

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雖然網路一開始惡評如潮，讓伊辛陷入自我質疑，對變身整形美人產生動搖，但她最後決定不要去管黑粉怎麼看她的外貌，更挺身反擊網路酸民，直言「我受夠了我的身體與我的臉，我現在對結果非常滿意。」

據報她2020年做完大手術後，還曾飛往美國進行微整形，前前後後支付21.9萬英鎊（約港幣232萬）的手術費用，更擠身巴西過去十年間動過最多手術的女性之列。

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