台鐵出軌｜網紅送大福利呼籲捐款　網民狠批做法虛偽只為賺人氣

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-05 23:45

台鐵太魯閣號列車於上周五（2日）於花蓮發生嚴重出軌事故，至今造成50死146傷，不少人有錢出錢有力出力向受害家屬伸出援手。然而，卻有網紅看準時機加入募捐行列，聲稱只要持有捐錢或物資的證明就可以「換領」一張福利照，雖然她強調「不要帶出捐兩三塊捐好幾次這種行為來換照」，卻被批評做法虛偽，更扭曲了本來捐錢賑災的意義，甚至令捐贈與肉體照掛鈎。

台鐵太魯閣號列車於上周五（2日）於花蓮發生嚴重出軌事故，至今造成50死146傷。（現場人士提供／中央社）

苡琍是台灣JKF女郎的人氣成員，在Facebook擁有超過30萬名粉絲。（Instagram：@hanami_0411）

苡琍是台灣JKF女郎的人氣成員，在Facebook擁有超過30萬名粉絲，她昨日（4日）發文表示在自己4月這個生日月份希望可以得到更多慈悲，因此自發利用自己的福利照來鼓勵更多人為台鐵出軌事故捐錢出一分力：「捐贈不分次數，捐幾次給幾張，給多我跟你說抱歉我沒照片為止。」果然馬上吸引了不少網民私信她換取福利照，大讚她有愛心。

苡琍自發利用自己的肉體福利照來鼓勵更多人為台鐵出軌事故捐錢出一分力。（Instagram：@hanami_0411）

然而，這個舉動卻吸引了不少得寸進尺的人，要求她贈送大尺度照片：「請不要問我有沒有露點，我做的是愛心，不是許願池！希望大家不要搞錯重點，愛心換取本身就是bonus，無論各位捐多少我都給圖，每張給大家的照片都有一定的裸露程度，而且都是沒有公開過的照片！」有網民批評苡琍「做愛心」的行為虛偽，扭曲了本來捐錢的意義，變成一個有利可圖的行為，但她並不介意，更反駁：「如果虛偽可以幫到人，那我願意妥協一下！」

苡琍對於部分網民批評她送贈的照片尺度不夠大，令她相當失望。（Instagram：@hanami_0411）

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