Wendy@Red Velvet墜下事故後右臉骨折　痊癒回歸卻被狠批臉型全變

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-06 15:15

現年27歲的韓國女團Red Velvet主唱Wendy於前年年尾的《SBS歌謠大戰》綵排期間從2.5米高的高台失足墜下，導致右邊面部受傷、右邊盆骨及手腕均有骨折，要即時暫停一切演藝工作兼休養。事隔接近一年半，Wendy近日宣布攜首張SOLO迷你專輯回歸樂壇，昨日（5日）公開新歌《Like Water》MV就已經在19小時內吸引270萬人次觀看，雖然反應非常熱烈，但卻有網民攻擊Wendy受傷痊癒的臉，狠批「臉型完全不同了」。

(VCG)

Wendy在墮下事故發生之後甚少公開露面，昨日她出席記者會後，有網民在論壇以「形象變得更加外國化的Red Velvet Wendy」為題，引起大批網民熱烈討論Wendy的發生事故之後的外表變化：「Wendy的外表不是本來就很外國嗎哈哈哈哈？」、「整鼻子了」、「鼻子漂亮了很多」、「臉真的變很多」。

Wendy昨日出席新歌記者會，卻被批評外貌有變化成為焦點。（網上圖片）

有不少粉絲見到部份網民對受傷後的Wendy指指點點心有不甘，表示她遭受嚴重事故之後好不容易才康復回歸，能夠痊癒回來已經很不容易：「怎麼可以對受傷的人說她的臉變了，有沒有人性啊」、「那是因為她的臉有受傷，現在是恢復後的樣子」、「傷到臉怎麼可能還跟出事前長得一模一樣呢？」、「沒有留下疤痕真是萬幸」、「討論她有沒有整型真的讓人很無言」、「希望大家不要討論這種事情」。

Wendy昨日（5日）公開新歌《Like Water》MV。（Instagram：@todayis_wendy）

事實上，填詞人Lee seuran在Instagram中表示Wendy能夠再次唱歌已經是奇蹟，而亦有粉絲翻出Red Velvet製作人過去在訪問中提及Wendy的狀況曾經嚴重到不能再唱歌：「當時其實是不能唱歌的狀況，因為她（Wendy）嘴裏有安裝鋼線矯正，靠著努力不懈地練習，而她的骨盆一恢復後，她就為回歸綵排練習。」

點擊觀看Wendy事故前後的變化：