台鐵出軌掀「道德勒索」潮？藝人網紅不公開捐款即被網民圍攻狂批

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-06 22:30

台鐵太魯閣408號火車事故造成重大傷亡，演藝圈群起出錢出力，繼館長、鳳梨等多人捐出善款後，網紅團體「含羞草日記」沒在第一時間表態，粉絲專頁竟被訊息灌爆，遭網友要求「快點捐款」。

台鐵發生意外事發當日，網紅團體「含羞草日記」正在跟許維恩一起做公益，幫助紅心字會的小朋友募集婦幼節禮物。他們將今年訂為「公益年」，卻被網友盯上，傳訊息要求團長草爺表態捐款。草爺當時還在拍片，緊急停工關心最新狀況，也立刻委請紅心字會協助聯繫了解捐助事宜。未料酸民不明就裡，用文字訊息進行道德勒索。

台灣人氣網紅團體「含羞草日記」以熱心公益見稱（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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草爺不介意被誤解，也沒隨之起舞發文表態，默默擬妥捐款計畫，打算至少捐出50萬元，「希望逝者安息，傷者盡快復原，台灣不要再出現那麼多傷亡事件」。

「含羞草日記」趁著清明節連假，號召許維恩、蔡允潔、徐芷奇（敲敲）、網紅陸子玄、歌手筠婷，一起做公益，帶著紅心字會的弱勢家庭、兒童一起遊玩，替孩童募集兒童節禮物、為貧困家庭募集生活物資；還帶著獨居長者，一起進劇場觀賞由當代傳奇劇場，為期3天推出「傳奇風雅．伍」吳興國等人所主演的京劇四郎探母等戲碼。草爺希望在「公益年」的期許下，能帶動整個含羞草日記家族的成員，做每一件事情，都能想到社會上有需要的人，為他們多付出一些。草爺與傷癒歸隊的超艾夾，和蔡允潔一起推著餐車到馬路上煮麵義賣，就連要去電視台錄影的藝人何妤玟、艾瑞絲也被抓來共襄盛舉。

許維恩也應草爺邀請，一起替弱勢家庭募集民生用品，拍攝公益影片。草爺結合娃娃機台業者，一邊教導許維恩學習如何玩娃娃機打台，一邊幫助弱勢家庭夾取機台內的民生用品，有洗衣精、衛生紙、乾糧、背包等物資，都將捐作公益用途。

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