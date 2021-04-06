高海寧內地爆紅靠拍抖音直播帶貨　三個月賺七位數人仔進駐豪宅

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-06 18:39

現年34歲的高海寧（高Ling）於2008年參加《香港小姐競選》後入行，打拼十多年後終於升上一線，近年更成功在內地彈起撈得風生水起，有報道指她在三個月內已經賺到七位數人仔，旺角天台屋出身的她最近更由將軍澳的酒店式住宅搬去位於豪宅地段沙田九肚山的玖瓏山，加入小富婆行列。

高海寧近年積極搵銀，上車又買樓。（Instagram：@sammkoling）

高Ling近年積極搵銀，除了去年在四部TVB劇《殺手》、《迷網》、《反黑路人甲》及《C9特工》中擔任女主角之外，亦憑參演內地劇《三十而已》順利打入內地市場，慢慢將重心移往內地發展。她除了接了不少內地代言及商演之外，亦積極在抖音拍片分享日常生活、減肥秘訣等等，更會在直播平台帶貨，在內地曝光率不斷。有指高Ling吸金力十足，在三個月內已經賺到七位數人民幣，火速躋身小富婆行列。

高海寧憑參演內地劇《三十而已》順利打入內地市場。（《三十而已》劇照）

《三十而已》令高海寧人氣急升。（影片截圖）

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高Ling於2008年參加《香港小姐競選》後入行，打拼十多年後終於升上一線，近年更成功在內地撈得風生水起，有報道指她最近由將軍澳的酒店式住宅搬去位於豪宅地段沙田九肚山的玖瓏山，加入就小富婆行列。事實上，高Ling的成功並非一朝得志，她於13歲初初由南京來香港時只是與家人同住旺角女人街的天台屋，入行之後她努力工作以買樓給媽媽為目標，終於在六年前用526萬以樓花形式買入油塘Peninsula East的兩房單位。有指該單位為高Ling送給媽媽收租之用，即使現時已經升值至超過800萬，仍未有意放盤。

2015年，高Ling本住「自住升跌都沒所謂」，以526萬元買入油塘PENINSULA EAST兩房單位。（資料圖片）

高海寧積極在抖音拍片分享日常生活、減肥秘訣等等。（高海寧小紅書）

高海寧在內地曝光率不斷，三個月內已經賺到七位數人民幣。（高海寧小紅書）

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之後高Ling對投資樓盤更愈來愈有心得，據悉她去年開始物色樓盤準備再置業，本來她心水馬鞍山的複式別墅樓盤，但最後卻沒有成事，如今進駐九肚山豪宅地段的玖瓏山，有傳是因為高Ling想配合2024年開始行的「九運」而選擇九肚山。

玖瓏山位於豪宅地段沙田九肚山。（嘉里建設網頁圖片）

高海寧對投資樓盤更愈來愈有心得。（Instagram：@sammkoling）

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