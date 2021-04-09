北京奧運會兩位女孩命運截然不同　代唱楊沛宜「醜小鴨」變型女

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-09 08:30

在2008年北京奧運會開幕儀式上，唱《歌唱祖國》而一夜成名的林妙可，近日出席某活動時零修圖照片曝光，被批臉圓腫脹衣著品味差，現年只有21歲就被指大媽味濃厚，掀起網上不少討論。隨之而來，網友們就非常好奇當年在幕後代唱的小女孩楊沛宜的命運如何呢？而翻查資料得知，當年的「醜小鴨」如今已是一位20歲的青春少女，仍然熱愛唱歌走型格路線，還是一位頂級學霸。

楊沛宜（左）同林妙可的命運截然不同。（微博圖片）

當年有報道指因為楊沛宜的長相沒有林妙可生得可愛，所以奧運會團體為了顧及門面，於是就安排楊沛宜幕後代唱，而林妙可則在台前對嘴演唱。而事件後來被媒體爆出掀起軒然大波，「奧運假唱」更被美國時代雜誌評為是當年「世界十大醜聞」的第十位，至今仍然令好多人印象深刻。

長大後的林妙可（左）同楊沛宜。（微博圖片﹑楊沛宜後援會微博圖片）

多年過去林妙可同楊沛宜的命運截然不同，前者現年21歲目前就讀「南京藝術學院」，期間還參與影視作品拍攝，似乎未來是向演員之路進發。而楊沛宜現年則是一位20歲的學霸級才女。據內地媒體報道指，楊沛宜奧運會後父母謝絕一切的邀請演出，好讓女兒專心讀書，中學就讀「北京市第八中學」（重點中學）在讀書期間就代表學校參加「NEC全美經濟學挑戰賽」，最後以滿分成績勇奪團體第一名同一枚個人金牌，非常厲害。另外，還參加了「USAD China 2017美國學術十項全能中國賽」，並成功晉級赴美國參加決賽，據指該比賽參加者均是頂尖的高中生，可見楊沛宜絕對是一位學霸，高中畢業之後，據指她選擇赴美國讀大學，現在還未畢業。

北京奧運開幕成名童星已21歲 林妙可無修圖照曝光超崩壞

楊沛宜代表學校參加了「USAD China 2017美國學術十項全能中國賽」，並成功晉級赴美國參加決賽。（網上圖片）

雖然專心讀書但她仍然熱愛唱歌，在學時還組成樂團參加大大小小的歌唱比賽，還偶爾接演演出。從她的後援會上貼的動態可見，長大後的楊沛宜是一位走型格路線的個性女孩，以短頭髮示人四肢纖瘦，穿衣打扮成熟有型，在台上手持結他演唱有型有款，而且聲音依舊悅耳動聽，唱英文歌更非常獨特，聲音渾厚發音標準，絕對是一位唱得之人，去年她還參加錄製演唱公益歌曲《在一起/Together》。

現在的楊沛宜看上去是一位走型格路線的女生。（楊沛宜後援會微博圖片）