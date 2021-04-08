SHINee鐘鉉離世第四年過31歲生忌　Key、珉豪發文悼念：很想你！

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-08 20:05

韓國男團SHINee成員鐘鉉（金鐘鉉）於2017年12月18日被發現在家中離世，終年27歲。鐘鉉離世至今這四年時間，不但仍活在歌迷粉絲心中，他的SHINee成員們亦經常將他掛在口邊，猶如他從來沒有離開過一樣。今日（8日）正值鐘鉉的31歲生忌，SM娛樂透過SHINee的官方社交賬號連續第四年在4月8日韓國時間搭正12時發文悼念鐘鉉，送上遙遠的生日快樂願望，並配上鐘鉉在演唱會上開心唱歌的照片，大批粉絲留言懷念偶像。

SHINee的官方社交賬號連續第四年在4月8日韓國時間搭正12時發文祝賀鐘鉉生日快樂。（Twitter：@SHINee）

SHINee成員當然亦不忘這個大日子，Key和珉豪分別在Instagram分享鐘鉉生前的照片祝賀他，Key發文寫道：「讓我拍一張試裝的照片就那樣不耐煩，這個人真的是...生日快樂！我很想念你，很愛你！」並公開一張鐘鉉穿上格仔西裝、站在電腦前面望着鏡頭的照片。珉豪亦公開一張鐘鉉在演唱會上的未公開綵排照，並表示：「生日快樂，我的J（鐘），生日快樂哥哥，經常都很想你。」

Key分享一張鐘鉉穿上格仔西裝、站在電腦前面望着鏡頭的照片。（Instagram：@bumkeyk）

Key發文祝鐘鉉生日快樂。（Instagram：@bumkeyk）

珉豪亦公開一張鐘鉉在演唱會上的未公開綵排照。（Instagram：@choiminho_1209）

珉豪發文表示：「生日快樂，我的J（鐘），生日快樂哥哥，經常都很想你。」（Instagram：@choiminho_1209）

事實上，SHINee成員們在鐘鉉離世後甚少提過鐘鉉離開之後的心情，直到今年終於逐漸走出陰霾，亦終於能夠在節目上坦然面對。Key早前在《我獨自生活》中感慨鐘鉉離開後，無論是心靈還是團體中的空缺均無法填補：「我們覺得最疲累的是在活動期間，最重要的主唱空缺……那時候有種其中一個房間突然之間消失了的感覺，相信大家的感覺都一樣。那時候4個人在日本開演唱會，我們還要分着唱5個人以前的原曲……成員們應該都感覺得到。」

Key和鐘鉉感情相當好。（Instagram：@bumkeyk）

KEY早前在節目提起鐘鉉，表示特別想念曾經那段辛苦，卻也最幸福的5人時光：「最近活動雖然有趣，但真正有趣的時候似乎是大家都在一起的時候，那時什麼都不知道，一直挑戰新的事物。」（網上國語片）

珉豪早前被一名11歲妹妹問為何SHINee由五人變四人時，亦有以溫暖的言語提起鐘鉉：「他是叔叔的成員，鐘鉉叔叔。鐘鉉叔叔...他...因為生病了身體不舒服。他不是壞叔叔，他是個好叔叔呢。」

當時不少網民大讚珉豪的回答非常成熟又得體，希望大眾記得的鐘鉉都是他最好的一面。（YouTube：odg）

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