林明禎馬來西亞豪宅花園大到似度假村　屋內裝修竟然超務實？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-14 01:00

有「大馬宅男女神」之稱的林明禎因擁有天使面孔和魔鬼身材而走紅，近年為了專注在台灣發展演藝事業而移居台北生活甚少回家鄉，近日她在Instagram密密出post分享昔日在馬來西亞家中共聚天倫的片段抒發思鄉之情，而她大宅內部的裝潢亦因此曝光。

林明禎有「大馬宅男女神」之稱。（Instagram：@minchen333）

林明禎在Instagram發文表示「I miss my family」，並分享了多段與家人們在屋內玩耍的片段。林明禎的大屋裝修雖然稱不上豪華，且非常務實，但勝在空間感十足，與小朋友玩捉迷藏都非常足夠；而她的閨房則甚有南洋風度假屋的風格，再加上一幅華麗風格的牆紙更突顯氣派。

林明禎的大屋裝修雖然稱不上豪華，且非常務實，但勝在空間感十足。（Instagram：@minchen333）

林明禎的閨房則甚有南洋風度假屋的風格。（Instagram：@minchen333）

另外，林明禎大宅出面還有一個大花園，鋪滿了草地和石春路猶如置身大自然，每吸一口空氣都感覺特別新鮮。林明禎亦經常自己在空曠的花園中做瑜伽，就算七個人齊齊拉筋都絕對夠位，難怪不少粉絲都留言表示好羨慕，好想去林明禎家中度假。

林明禎大宅出面還有一個大花園。（Instagram：@minchen333）

林明禎經常自己在空曠的花園中做瑜伽。，（Instagram：@minchen333）

七個人齊齊拉筋都絕對夠位。（Instagram：@minchen333）

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