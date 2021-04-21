蔡宛珊Sarika感謝網民批評指教　蘇皓兒自爆初出道曾被鬧技不如人

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-21 14:15

蔡宛珊（Sarika）、蘇皓兒（Chloe So）及馬志威昨日（20日）出席《香港01五周年慶祝典禮》，憶述自己五年前與現時最大的分別，Chloe坦言當年的自己還是新人不懂如何說話，做所有訪問時就像啞巴一樣，Sarika則表示因為這五年開始健身所以現時達致人生最fit的時期，而馬志威則笑言現時工作機會比之前多了不少。

Sarika、蘇皓兒和馬志威昨日（20日）出席《香港01五周年慶祝典禮》。（陳順禎攝）

Sarika最近曝光率激增，不但在ViuTV的《最後一屆口罩小姐》擔任司儀，更在《學神出沒注意》中有亮眼表現，不過她都非常歡迎網民對自己的批評：「其實我都好開心網民有好多意見，有讚又有啲位想我可以進步一下，我都好多謝大家咁留意我。我啱啱拍嘅節目有好多都係啲好新嘅嘗試，好似學揸巴士咁，之後又會喺《無限斜檔有限公司》同吳家麗有對手戲！」

Sarika感謝網民的寶貴意見。（葉志明攝）

Sarika最近曝光率激增，早前在ViuTV的《最後一屆口罩小姐》與強尼擔任司儀。（Instagram：@sarikachoy）

Chloe So表示自己還是女團As One成員的時候曾接受過不少網民的狠批，作為過來人，她亦教Sarika該如何樂觀面對：「我以前跳舞好差，可能（網民）會覺得我技不如人，但係後尾又好啲，都要時間慢慢進步！好嘅壞嘅都要消化完再吸收，可能壞嘅批評係會令你進步，好嘅批評都唔可以因此而自滿。」

Chloe So（左）表示自己都曾經被網民批評自己技不如人，並勉勵Sarika（中）慢慢做好自己。（陳順禎攝）