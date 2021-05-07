曱甴原來好好食？蟑螂蘑菇味螞蟻似杏仁　網民變昆蟲食家讚唔停

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-07 17:30

台北市義警餐敘遭人潑撒蟑螂一案，在網路掀起熱烈關注，從蟑螂品種到購買價格都有人討論，甚至有Facebook Page聊起「蟑螂的味道」，讓眾人大開眼界。

Facebook Page《uHandy行動顯微鏡》分享在近日「潑蟑之亂」中，被拿來當作「生化武器」的櫻桃紅蟑的小檔案。由於櫻桃紅蟑蛋白質含量高、脂肪低，「好消化且不礙胃​」，且飼養成本低、繁殖速度快，加上生猛的活動力還能激起兩棲動物的狩獵慾望，因此對飼主而言是非常好的飼料來源。

蟑螂蘑菇味螞蟻似杏仁、有人仲食過蜘蛛！？點開放大看網民反應👇👇👇

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看完「uHandy行動顯微鏡」的介紹，不少網友大呼：「不能接受」，「以後吃蘑菇都想到蟑螂味…不敢吃蘑菇了」、「這樣怎麼還吃得下蘑菇」、「我不想知道，謝謝」、「以後看到湯裡有蟑螂，就可以說這是蘑菇濃湯了」、「所以跟義大利麵和牛排很搭？」、「找到不吃香菇的理由了」。

該文也釣出曾品嘗過蟲蟲大餐的網友分享感想：「櫻桃紅蟑螂跟杜比亞蟑螂，聽說很好吃」、「我上次吃的明明就不是蘑菇味」、「之前吃蜘蛛，肚子吃起來有一點卡士達醬的味道，然後螞蟻吃起來會有一點酸酸的，類似白醋的那種酸」。

同場加映：曱甴是什麼味道？台女星被懲罰吃蟑螂乾 翅膀咬不斷似食樟腦丸（點圖放大👇👇👇）

瑪麗：「很像在吃阿嬤的衣櫃…」點圖放大逐格睇瑪麗吃蟑螂乾↓↓↓

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