太陽召喚劇評｜奇幻史詩劇世界觀龐大　翼鷹人激似《進擊的巨人》

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-05-08 23:30

《太陽召喚》（Shadow and Bone）有種魔力，明明設定有點中二，卻還是被劇情給深深迷住了。或者其實我只是迷戀帥到不可理喻的The Darkling（又名闇主、闇之手、黑將軍，沒錯就連這個人物設定都很中二）。

原本覺得這部口碑很好，好像不能亂講；看完發現有同感的人其實也很多，那我就放心了（不是）。不過放眼望去，普遍都還是給予很高的評價。

奇幻架空的大型世界觀、魔法、愛情、古老傳說，都是許多娛樂片常有的元素，一旦沒處理好就很容易崩壞；但《太陽召喚》沒有崩壞，反而在揉合這些元素、重新排列組合之後創造出別具特色的嶄新故事，是很值得觀看的好劇。並且細膩華麗的場景和服裝、鮮活的角色群和優質選角，都讓整部劇加分不少。

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以下有大量劇透。

故事有個小小的缺點：由於世界觀設定和各個人物背景都略為龐雜，且節奏緊湊、很快就進入劇情，並沒有太多的解說，造成剛開始觀看時會不容易理解。

闇影召喚師

凱利根將軍的黑暗力量是「召喚闇影」，那招殺傷力滿點的把人劈成兩半之術，則是影子化成的「影刀（劇中稱為開天斬）」。

「召喚闇影」和女主角阿麗娜的「召喚陽光」顯然形成對比。在後續劇情反轉之後，「闇影」竟然真的代表「黑暗」，並沒有打破刻板印象，私心覺得有點可惜。另一方面也是滿難過凱利根帥成這樣居然是反派；儘管還是迷人的反派，但因為知道這類劇情還是會往「邪不勝正」的方向進行，而莫名自己看得很揪心。沒錯我就是凱利根腦粉！！

不過稍微客觀一點來說，闇主也不是徹底的壞人，他也有自己的故事。當年的他有理念，有心愛的人，也有一心想保護的族群，卻在君王的猜疑和鬥爭中扭曲了性格。到了幾百年後的現在，我仍覺得他對阿麗娜還是有感情的；即使他曾經欺瞞，也用強硬的手段利用她、試圖將她留在身邊，然而在情敵瑪爾面前，他也說了：「雖然阿麗娜現在沒辦法原諒我，但我們有的是時間…」

這段演說真是太令人心動了！支持凱利根和阿麗娜攜手相偕、長生不老、一統天下！如果是我就照這樣改編了，最後來個大逆轉！

凱利根初登場時，還以為這角色會走高冷路線（太喜歡他淡淡地對士兵下令＂Quiet"那一幕啦）。太喜歡他淡淡地對士兵下令＂Quiet＂那一幕，沒想到卻很快就對阿麗娜展現溫柔和熱情的一面（雖然只是在拐騙妹子）；到後來露出大魔王真面目，這轉折又教人嘆息。

看到結尾前凱利根貌似GG，差點決定下一季可以棄追了；幸好最後一幕沒有讓人失望！

值得一提的是，我很喜歡凱利根利用瑪爾套出阿麗娜喜歡的花、再立馬送花的橋段，這應該是他初次展露腹黑的一面。雖然演員本人表示非常唾棄這段情節，我反而覺得這個小設計很有巧思，讓人會心一笑。

此外，覺得影淵中的翼鷹人設定也太像《進擊的巨人》了吧。

我是在《太陽召喚》才認識飾演闇主的Ben Barnes。年輕時看起來只是普通的帥哥，現在較成熟的狀態才更散發出獨特魅力。深邃且帶著水光的眼睛、輕柔魅惑的嗓音，太適合演這種邪氣又優雅的反派了。

那對青梅竹馬

女主角阿麗娜的人設普通，性格剛強又有柔軟的心，雖然還算討喜，但並不是很突出的女主設定，只能說中規中矩。

有些人不喜歡她在小宮殿裡的暈船，我卻覺得無可厚非。這麼說並不是因為我對凱利根偏心啦，而是那時劇情對於青梅竹馬之間的關係，處理得有些曖昧不明。雖然阿麗娜和瑪爾明顯感情深厚，但兩人一直沒有擁抱以上的火花出現，若說只是從小患難與共的摯友，似乎也能說得過去。何況兩人在提起對方時，也都只以「好友」來稱呼彼此。

至於說相比瑪爾的不離不棄、阿麗娜卻很快就拋下他，這點我也略有保留。畢竟當時瑪爾並沒有身陷危險或落入敵手，而後來尋找雄鹿遇險，阿麗娜也不知情；且阿麗娜在小宮殿裡明白自己的使命、並對凱利根的遭遇產生認同，也是相當合理的轉變。

當她心態開始變化，願意穿上凱利根的黑色，這段轉折很動人；然而對比後半段的劇情，又顯得哀傷。

阿麗娜在得知真相後，一直對凱利根很兇，真的很想對她說你不要這樣嘛（喂）。

飾演阿麗娜的Jessie Mei Li很漂亮，雖然明顯不是純種白人，我卻沒看出原來是有華裔血統。小宮殿中的髮型不太適合她，還是把瀏海放下來比較好。

瑪爾的飾演者並不是典型帥哥，但把為愛人拚命的暖男性格詮釋得很到位，也使這個角色豐厚起來。其實好幾次我都以為他應該是早早就要領便當的那種角色，沒想到這個人的命有夠硬。

這對兩小無猜的感情是滿感人的沒錯。雖然這部不算是愛情劇，但若以愛情戲角度來看，個人會覺得缺少從曖昧階段、情感升溫到銘心相愛的那種轉折和激情，所以我還是選凱利根啦。

存在感極高的烏鴉幫

卡茲初登場時真的以為他是反派，臉臭成那樣，手下伊奈又是一臉刀腳女那種反派身邊常有的女刺客形象。

但這票人從一開始戲份就很重，感覺幾乎跟主線不相上下，才知道他們是也一條重要支線，並發現成員都相當討喜。就連列車長角色設定也很有趣，小羊米羅也很搶戲！

看到他們，不自覺開始對照「英雄旅程」的十二種角色原型：卡茲是「探險家」，但似乎又有點像「亡命之徒」；伊奈比較像「照顧者」；傑斯伯是「小丑」，卻同時擁有高功能：神乎其技的槍法。

一路上烏鴉幫成員合作無間、鬥智鬥力，儘管潛意識會不希望他們綁架阿麗娜成功而對他們較缺少「認同」立場，但不可否認他們的「英雄旅程」的確很精彩。據說烏鴉幫的故事在原作小說中是外傳，影集則是將其與本傳劇情作融合。雖然在劇中，支線和主線最後仍有交集，但我還是覺得這比較像兩條獨立的故事。

第一季最後暗示破心者妮娜會加入烏鴉幫的行列。說到妮娜和獵巫人這條支線，虐戀情節堪比羅密歐與茱麗葉，雖然也不是什麼新梗，但作為一條小支線，戲劇張力還是不錯的。

非常期待下一季。雖然我可能又會忍不住想站在闇主這邊，想必會看得很糾結了。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：沐謙，原文：Netflix《太陽召喚》| 愛上迷人的角色群和華麗世界觀】