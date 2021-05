美劇大數據｜《太陽召喚》將魔法結合青春劇　靠扎實劇本登上榜首

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-05-05 13:00

相信大家每天最期待的,就是放工回家後躺在沙發上嘆冷氣食零食煲劇,不過最令人頭痛的是鬧劇荒。近期繼《三人要守密,兩人得死去》(Behind Her Eyes)、《誰殺了莎拉?》(Who Killed Sara?)、《蛇惑》(The Serpent)等大熱劇播出之後,似乎沒有太多新劇上架。不用擔心,《美劇大數據》將分析全球劇集的流行走勢,為劇迷提供更多煲劇選擇。

燒鬧懸疑劇是近年劇迷最喜歡的類別,劇情愈燒腦愈多人收看,不過看厭了懸疑劇,轉看奇幻劇也是不錯的選擇。剛於4月23日上架的奇幻劇《太陽召喚》(Shadow and Bone),憑迷人的黑暗魔法宇宙,火速登上全球排行榜的冠軍,更在爛番茄奪得94%的新鮮度。

《Shadow and Bone》火速登上全球排行榜的冠軍。(Netflix)

《太陽召喚》改編自以色列作家Leigh Bardugo的暢銷系列《格里莎三部曲》(Grisha Trilogy),三部曲包括《太陽召喚》(Shadow and Bone)、《闇黑再臨》(Siege and Storm)及《毀滅新生》(Ruin and Rising),還有《烏鴉六人幫二部曲》(Six of Crows Duology)。其實《格里莎三部曲》跟《烏鴉六人幫二部曲》不屬於同一年代背景,不過劇集就將兩者融合。

《太陽召喚》改編自以色列作家Leigh Bardugo的暢銷系列《格里莎三部曲》。(劇照)

劇情背景設定在19世紀的俄羅斯魔法虛構世界,而Ravka是被「深淵」隔絕一分為二的國家。主要講述孤兒製圖師Alina(Jessie Mei Li飾)在隨軍穿越深淵時,遭怪物襲擊而意外釋放了體內的強大力量,更發現自己是傳說中的太陽召喚者。她能釋放超強陽光來消滅深淵,將分裂的世界二合為一。可惜一股黑暗魔法勢力,決定要聯手對付Alina。

走奇幻愛情路線的《太陽召喚》劇本扎實,除了輕鬆地描寫了複雜的魔幻世界及人物關係之餘,同時能深入描寫主角由懷疑自己到能力覺醒的心理變化,並以震撼的視覺效果帶出魔法奇幻世界的魅力。當中亦加入了劇迷大愛的青少年成長元素,絕對是適合所有年齡層收看。

《太陽召喚》登上了全球排行榜冠軍位置。(FlixPatrol截圖)

另外,最值得留意的是劇中女主角Jessie Mei Li是港英混血兒,而《太陽召喚》是她首部擔正的劇集。25歲的Jessie在英國土生土長,父親為香港移民,首次做女主角就獲得極高評價。她曾在訪問中透露近年才被診斷患有ADHD(注意力不足過動症),更在同年因為混血兒的身分被歧視和欺凌,不過因為自己的經歷才能讓她更能融入劇中有相同經歷的角色。

