Lily Collins首次任新劇創作人　完美還原柯德莉夏萍經典造型

Netflix宣布跟經典美劇《色慾都市》(Sex and the City)製作人Darren Star聯合打造,全新愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》(Emily In Paris),並由獲粉絲封為「現代版柯德莉夏萍」Lily Collins主演。在多張最新劇照中,看到Lily Collins換上多個造型,每套都盡現優雅奢華的時尚品味,完全拍得住《穿Prada的惡魔》(The Devil Wears Prada)!

劇集將於10月2日上架。(Netflix圖片)

劇集主要講述Emily美貌與智慧並重的Emily(Lily Collins飾),任職美國芝加哥行銷公司。當公司併購法國高級精品的行銷公司時,意外獲得夢寐以求的工作機會,隻身來到時尚之都巴黎,為法國的新同事們量身規劃全新社群媒體策略。沒想到在法國人生地不熟的她,卻在職場、愛情、友情與文化上面臨種種挑戰,生活充滿令人心醉神迷的冒險和突然其來的挑戰。

《色慾都市》金牌製作 Darren Star表示,《艾蜜莉在巴黎》能巧妙呈現法國傳統文化與現今社交媒體現象的火花,讓劇集成為新舊文化交融、幽默笑點毫無冷場的愛情喜劇。而仙氣爆燈的Lily Collins笑言終於能夠圓夢當時尚潮流Icon,享受被各大名牌擁戴的高級待遇。加上在當代時尚教母Patricia Field操刀下, Lily Collins換上 Chanel、Dior、Givenchy等超過50個時裝品牌的造型,Lily直言:「好開心能與Patricia Field一起討論角色的穿著,從頭到腳創作出Emily栩栩如生的形象!」

另外,Lily今次亦為劇集獻出第一次,擔任劇集的製作人之一,為這部描述小資女挑戰異國職場的故事,加入自己過去在荷里活闖蕩的經驗:「我也曾經歷過無數次的試鏡失敗,如果我因失敗而止步,那我就不會有著今日的成就。我一直想追求我的熱情所在,並在不同的體驗中成長。」