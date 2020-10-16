艾蜜莉在巴黎︱Lily Collins慘成眾矢之的　觀眾點解咁憎Emily？

Netflix大熱愛情喜劇《Emily in Paris》在全球各地掀起一陣法國熱潮，飾演女主角「Emily」的Lily Collins雖然演技一般，惟勝在樣貌標緻，成為不少人追看理由之一。但外國卻有不少人認為Lily Collins飾演的女主角「Emily」性格行為極不討好，甚至有外國傳媒狠評女主角「Emily」是全劇最大敗筆。不少觀眾認為「Emily」在美國飛往法國的機程上連一句：「我不懂說法文」的法文都不肯學，令人略感討厭。但原來不懂法文竟然不是「Emily」惹來罵聲的最大原因？

1. 對當地文化缺乏尊重

「Emily」得悉可以前往法國後，其實有充裕時間學習法文，但抵達當地後卻無法完整說出一句法文，不少觀眾認為她空有一股熱情，嘴巴不斷強調喜愛法國文化，但並非真心希望融入法國環境。

另有觀眾舉出例子證明「Emily」骨子裡帶有典型美國人傲慢自大的性格，例如在男主角「Gabriel」工作的餐廳與好友「Mindy」用餐期間，她質疑牛扒不合心意，故要求退貨，更理直氣壯地告訴侍應：「Correct for him, but not correct for me！（對他而言是對的，對我而言則是錯的！）」，以及「Come on？The customer is always right！（顧客永遠是對的！）」 不少觀眾均討厭她自我中心、囂張跋扈的態度。

2. 有違常理的職場行為

雖然「Emily」經常強調要為公司「 Savoir」作出貢獻，但行為卻有違職場常理。例如「Emily」聲稱要為公司挽回流失客戶而決定出席其網紅聚會，更免費為其產品賣廣告，惹得上司「Sylvie」嬲到爆，「Emily」這個舉動被指魯莽又不明智。

此外，雖然她不斷踩公司的行銷技巧老土低劣，但有觀眾認為她的行銷技巧亦不外如是。例如「Emily」分享到Instagram的照片毫不吸引，連帖文的hashtag也沒有任何意義，等等，更有觀眾直言她對社交網絡的運作根本一頭霧水。

3. 對好閨蜜Camille不忠誠

觀眾討厭「Emily」的最大原因必數是她瞞住好閨蜜「Camille」與其男友「Gabriel」的曖昧廝混。「Emily」與「Gabriel」共親吻兩次，而且兩次都是「Emily」做主動。第一次她仍未知道「Gabriel」是「Camille」的男友，尚可以原諒；而其後在酒吧中，她因飲醉酒而情難自禁再與「Gabriel」熱吻。雖然「Gabriel」都算是個花心男，背住女友與其閨蜜亂搞，但有不少觀眾認為「Emily」應該向好友「Camille」坦白道歉，承認自己的把持不住。

另外，故事臨近尾聲時，「Gabriel」和「Camille」因人生方向不一而分手，「Emily」竟然可以瞬間拋開包袱，極快與好友的前男友上床，毫無疑問「Emily」這個行為激起了觀眾的反感，甚至有外國傳媒以：「Emily in Paris: Camille Deserves a Better Friend（Camille值得一個更好的朋友）」為題，狠批「Emily」對好友的不忠。

雖然有觀眾認為好友「Mindy」和「Camille」均比「Emily」討喜，但實際上正因「Emily」有許多不足，角色才有成長空間，觀眾也不用太認真，專心欣賞靚人靚景都已經是一大享受！

Emily in Paris｜好友Mindy真係勁唱得 Ashley Park背景大有來頭

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