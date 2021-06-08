方大同被爆熱戀經理人否認　感情低調　過去僅薛凱琪一位緋聞女友

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-08 19:15

歌手方大同於五年前在台灣成立唱片公司賦音樂FU MUSIC後，半退居幕後做製作人，為人低調的他亦甚少出現在新聞版面，出道多年更一直是緋聞絕緣體。他的好友謝安琪和周國賢日前開Instagram直播時，大爆聽說方大同正與可愛的女孩熱戀中。消息傳出後轟動萬千網民，「方大同戀愛」一詞隨即登上微博熱搜第一位，慨嘆「鐵樹終於開花」紛紛送上祝福。然而，方大同的經理人向台灣傳媒否認，無奈表示：「不清楚為何有這個傳聞」。

方大同 （IG@soulboykhalilfong）

周國賢突然爆出方大同拍拖。（影片截圖）

「方大同戀愛」一詞隨即登上微博熱搜第一位。（微博圖片）

事實上，現年37歲的方大同之所以經常被粉絲催速拍拖結婚，是因為出道超過15年的他為人低調，不但鮮有公開私生活，感情方面更是緋聞絕緣體，相比起其餘有長長的緋聞女友名單的男星相比，方大同出道多年來只得薛凱琪一位緋聞女友，然而兩人只表示對方是好朋友否認戀情，薛凱琪更坦言要從朋友跨越到情人會很尷尬。

方大同出道以來只得薛凱琪一位緋聞女友。（微博：@方大同）

方大同雖然是個非常寡言的人，更直呼自己似老人家，為了幫助肝臟排毒而每日晚上11時入睡，早上6、7時起床，但其實他心思非常細膩，更試過在薛凱琪經歷低潮期間扶她一把救回她一命。薛凱琪曾經在訪問中講過，自己於2008年因工作壓力和感情問題患上抑鬱症而多次想尋死，就在她決定有一晚決定要輕生的時候，打了電話給方大同，方大同在電話中語重心長地勸解她，最終令她打消自殺念頭，之後更助她走過低潮期。方大同於2008年的叱咤頒獎禮上奪男歌手金獎時，負責頒獎的薛凱琪在台上哭着宣布的場面至今仍是不少歌迷心中的經典，如果知道背後的原因，就更明白兩人之間的感情相當難能可貴。

薛凱琪和方大同互稱好朋友。（VCG）

薛凱琪曾經在訪問中講過，自己於2008年因工作壓力和感情問題患上抑鬱症而多次想尋死，就在她決定有一晚決定要輕生的時候，打了電話給方大同，並打消了自殺念頭，（VCG）

方大同於2010年接受傳媒訪問，當時表示自己已經有六年沒有拍拖，但之後他依然沒有穿過緋聞，更沒有公開戀愛過，歌迷們自然感到相當著急。對於被催促拍拖戀愛，方大同更表示自己不急，一切隨緣。他過去曾經講過自己很像一個老人家，為了幫助肝臟排毒而每日晚上11時入睡，早上6、7時起床，平時更喜歡捉棋，對於理想伴侶，他則表示自己不重視外貌，唯一的條件就是要孝順。

方大同自言像一個老人家，更曾透露自己的理想型一定要孝順。 （IG@soulboykhalilfong）

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