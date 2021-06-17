東張西望｜揭「肥佬軟飯王」專呃女人　扮有錢佬騙財百萬兼有案底

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-17 15:10

「騙徒的手法真係層出不窮」這句說話雖然聽得多，但往往當事人都被蒙在鼓裏，被騙感情被騙錢都察覺不到！《東張西望》昨晚（16日）報道有兩名女子被年過50又其貌不揚的中年男子騙取超過一百萬，後被揭發其真正身份是一名新加坡罪犯，曾被當地傳媒封為「獅城軟飯王」。

《東張西望》昨晚（16日）報道有兩名女子被年過50又其貌不揚的中年男子騙取超過一百萬。（《東張西望》影片截圖）

兩名受害女子Karlie及Mabel向《東張西望》表示，這名自稱David Chau的「軟飯王」年過50、身形肥胖而且臉形脹爆，並聲稱自己畢業自史丹福法律系畢業，望落又有錢又懂討人歡心。不過職業卻視乎對象講出不同版本，他向Karlie表示自己是大律師，但卻向Mabel表示自己是一名金融老闆。

自稱David Chau的「軟飯王」年過50、身形肥胖而且臉形脹爆，並聲稱自己畢業自史丹福法律系畢業，望落又有錢又懂討人歡心。（《東張西望》影片截圖）

Karlie向主持表示，自己和前夫離婚時透過網上尋找法律意見時，認識了自稱是大律師的「軟飯王」David，之後兩人見面都是在高級地方，而對方亦營造出一副又有錢又專業的形象：「見佢有司機、靚車、保鑣！」她又提供一段David在酒店食飯的影片，只見他一口都是流利英文，令她完全放下戒心。

另一女子Mabel則有另一個版本：「佢話自己開基金公司，有遊艇，又有多架名車，話住淺水灣萬呎豪宅，同唔少有錢人好熟。」被David的花言巧語迷倒後兩人就成為情侶：「佢花好多時間陪我，又喺我公司樓下等幾粒鐘，等我放工。」然而，「軟飯王」很快就露出真面目，聲稱自己與老婆離婚打官司，令私人和公司戶口都被凍結，除了多次問Karlie借好多次2萬，亦伸手向Mabel要錢：「差唔多隔日就叫我撳錢，撳咗都超過40幾60次……仲用我信用卡嚟買衫、買名牌、同朋友去食飯……齋卡數都60幾萬！」

受害女子見到David的藥袋上所寫的名字不同才起疑。（《東張西望》影片截圖）

兩名受害人到這個地步依然未覺得有異樣，直到Karlie有一次見到David的藥袋上所寫的名字不同才起疑，她將藥袋上的名字放上網搜查，一查才發現對方是騙子，「我發現原來佢係新加坡嘅罪犯，係一個騙子！」Mabel亦因為一次收到David用手機app過數給她時發現對方的頭像是一個女人和小朋友而心生懷疑：「個女人係佢女朋友，小朋友係佢個仔……」她之後揭發對方的女朋友叫Michelle，而他們一家三口則住在紅磡某屋苑。

受害女子因為一次收到David用手機app過數給她時發現對方的頭像是一個女人和小朋友而心生懷疑。（《東張西望》影片截圖）

David原來又有女朋友又有小朋友。（《東張西望》影片截圖）

兩名女伴揭穿David真面目後向他追數，卻還是以失敗告終：「追佢還錢，佢就用粗言穢語鬧你，仲話報警嘅話，佢一毫子都唔會還！打官司就用曬你啲錢嚟打，仲同警察講長命債長命還。」兩名受害人對此感到很無助，Karlie坦言感覺被嚴重出賣，對人現在亦失去信任，更一度想過自殺；Mabel形容此經歷為慘痛經歷：「好恐怖，發夢都會嚇醒。」

兩名女伴揭穿David真面目後向他追數，卻還是以失敗告終。（《東張西望》影片截圖）

《東張西望》團隊翻看網上詐騙的相關新聞，發現這名David並不姓「Chau」，真名為「王XX」，是一個早就臭名遠播的新加坡籍華人，他於2011年在香港因一項盜竊及14項欺詐罪成入獄，2014年8月刑滿出獄，當年新加坡傳媒更以「獅城『軟飯王』香港出獄，申請不被遣送回國遭拒」為題作出報道。最終「王XX」被遣返新加坡，事隔多年卻又再回香港呃女人錢，逍遙法外。

這名David並不姓「Chau」，真名為「王XX」，是一個早就臭名遠播的新加坡籍華人。（《東張西望》影片截圖）

翻查報章，「王XX」於2011年在香港因一項盜竊及14項欺詐罪成入獄，2014年8月刑滿出獄，當年新加坡傳媒更以「獅城『軟飯王』香港出獄，申請不被遣送回國遭拒」為題作出報道。（網上圖片）

節目去到David經常出沒的蘭桂坊酒吧等候，卻依然見不到他的身影，職員表示已經有很長一段時間沒有見到他，之後主持人林希靈透過電話成功打給David，對方隨即發火：「邊個講呢啲廢話？全部都係廢話！你係咪想被人告?（話你自稱大律師?）全部係廢話！Who are you?（你是誰？）」之後他即時收線，主持再打給其女友Michelle，對方先承認自己是王先生的家人，但一聽到他涉欺詐的問題亦同樣收線。

主持人林希靈透過電話成功打給David，對方隨即發火：「邊個講呢啲廢話？全部都係廢話！你係咪想被人告?（話你自稱大律師?）全部係廢話！Who are you?（你是誰？）」（《東張西望》影片截圖）

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