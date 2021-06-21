《Running Man》新一集沒有李光洙　剩七成員收視創下今年第二低

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-21 16:30

韓國綜藝節目《Running Man》上星期播出送別李光洙的一集，看到觀眾聲淚俱下非常不捨，紛紛表示很不習慣以後沒有光洙在節目犯規的日子。昨日（21日）播出只剩下七名成員劉在錫、池錫辰、金鍾國、HAHA、宋智孝、梁世燦及全昭旻所錄製的全新一集，收視率卻突然暴跌0.7%，創下今年第二低的收視率。

李光洙錄製的最後一集《Running Man》於上周日（13日）播出。（《Running Man》影片截圖）

李光洙最後一集《Running Man》泣不成聲：非常感謝，非常對不起

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在昨天最新一集「Running娛樂同樂會」，雖然李光洙已經在上星期功成身退，但依然很想念成員們，於是親自打電話給錄影中的劉在錫：「你好，大哥！」然而這通電話劉在錫卻接通電話後無情掛斷：「我現在正在錄影，先收線了！」向來喜歡看劉在錫打斷李光洙說話的梁世燦爆笑說：「以為再也不能打斷他說話，沒想到竟然用電話的方式...」

昨天最新一集「Running娛樂同樂會」，雖然李光洙已經在上星期功成身退，但依然很想念成員們，於是親自打電話給錄影中的劉在錫。（《Running Man》影片截圖）

另外，七位成員在一間佈置得很華麗的房間時不禁慨嘆節目大手筆，池錫辰先問道：「這花很多錢吧？」，劉在錫加把嘴表示：「這不是花製作人的錢」，金鍾國亦接住說：「這是用光洙的出演費付的！」，池錫辰吃驚問道：「他的出演費有這麼多？」劉在錫最後亦不忘感謝光洙：「光洙的空位用高昂的佈景補足了！」可見李光洙雖然人不在心仍在，但即使成員們開玩笑都會提起他，令人感覺到《Running Man》成員們之間實在太溫暖。

成員們開玩笑都會提起光洙。（《Running Man》影片截圖）

雖然沒有光洙後的第一集受到外界關注，但卻比起上集齊人時收視大跌0.7%，只錄得5.3%的收視率，創下《Running Man》於2021年度收視第二低的集數，僅高過3月14日所錄得的5.2%。然而，卻有分析認為《Running Man》仍然穩企同時段的收視冠軍，昨日一集最高收視落在宋智孝被畫臉時，達到6.3%收視率，全韓國亦有118.1萬人收看。

昨日收視出爐，卻比起上集齊人時收視大跌0.7%。（Naver）

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