大叔的愛︱呂爵安盧瀚霆愛巢極易租　「共處一室」人均只需$300？

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-07-07 18:47

由MIRROR成員Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）及黃德斌主演的ViuTV外購電視劇《大叔的愛》憑劇情搞笑有趣獲一致好評，BL情節更掀起全城哄動！除了三角戀情愛情線吸睛，觀眾對劇集取景地亦同樣大感好奇，周三（7日）ViuTV上載了一條名為《純愛探訪ROOM TOUR！牧田同居の心跳日常》的影片，由兩位主角田田（呂爵安飾）與阿牧（盧瀚霆飾）親自帶觀眾參觀同居之家，與此同時，亦有忠實觀眾發現的二人的家其實是個真實的放租單位，更可以在airbnb預訂得到。

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記者翻看airbnb網頁，田田的居所位於尖沙咀鬧市，並擁有3間睡房，最多可容納12人， 2019年7月曾重新裝修，兩位成人的一晚入住價格約$2,400元（12位入住價格約$3,600元，即人均只需$300），已經可以跟田田與阿牧「共處一室」，更能在出鏡率極高的梳化及廚房打個同款靚卡。隨着劇集人氣愈來愈高，相信不少「爵屎」和「神徒」都會慕名前往打卡；有趣的是原來電影《逆流大叔》亦曾在此處取景，「緣份來了擋也擋不住」之當時這間屋正正是黃德斌的家，不禁令人腦補背後的神劇情發展！