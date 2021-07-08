譚嘉儀林穎彤Staycation大展好身材　講閨蜜Talk分享前度出軌經歷

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-07-08 18:30

譚嘉儀和林穎彤（Bella）一向感情好好，兩人日前去酒店度過「閨蜜Staycation」，不但去歎High Tea，更性感上陣去泳池齊齊打卡大展姣好身材。兩人更表示要來個談心時間，自封「閨蜜Tam」及「閨蜜Lam」互相大爆自己不為人知的感情秘密。

譚嘉儀和林穎彤日前去酒店度過「閨蜜Staycation」。（YouTube：Kayee Tam）

兩人在泳池影了不少靚相。（YouTube：Kayee Tam）

兩人討論曾遇過最差的男朋友，Bella率先自爆曾經偷睇到前男友電話而發現對方出軌：「佢去做嘢，跟住然後識到個韓國嘅女仔，然後睇到佢哋有一日電話彈信息出嚟，寫住『I miss you BB』！」她又表示之後見到前男友和該名韓國女生有通話記錄，但強調自己並不是主動去查看對方的電話：「佢彈出嚟！」譚嘉儀聽完表示自己都有相同經歷，而Bella則繼續強調：「就係唔知點解彈喺你眼前，重私隱㗎嘛！」

兩人討論曾遇過最差的男朋友。（YouTube：Kayee Tam）

Bella率先自爆曾經偷睇到前男友電話而發現對方出軌。（YouTube：Kayee Tam）

Bella率先自爆曾經偷睇到前男友電話而發現對方出軌。（YouTube：Kayee Tam）

譚嘉儀表示自己曾遇到過一個無理取鬧的男友：「我哋聽日約咗出街啦，我話我聽日會着靚啲出街好冇啊？跟住佢話：『着靚啲？做咩着靚啲啊？如果你着靚啲我聽日咪要着靚啲囉！我同你出街食飯我唔想要咁formal（正式）啊』」嘉儀自言表示不理解，自己亦非打扮得像出席《流行經典50年》般穿晚裝，因此估計對方當時已經想分手。Bella都表示心同感受：「我試過話個男仔剷咗青個樣惡啲，（對方）發脾氣、嬲，叫我講過！可能會唔想我覺得佢唔好睇啦，但我唔係惡意囉！」

譚嘉儀表示自己曾遇到過一個無理取鬧的男友，不希望自己打扮出街。（YouTube：Kayee Tam）

譚嘉儀大展姣好身材。（Instagram：@kayeepo）