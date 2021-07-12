抗疫女神賈永婕瘋狂出錢出力救人　卻被勸離台灣？真正理由曝光

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-12 10:00

台灣女藝人賈永婕從6月10日捐贈救命神器HFNC開始，至今已滿一個月，她特地發長文訴說這段時間的心路歷程，也曝光背後神隊友廠商們的幫助，更直呼在疫情期間看到的人心是「愛、真愛」。

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賈永婕10日晚上在社群發長文，談到這一個月以來她心中的感受與感謝，從一開始對於這些醫療器材完全不懂不認識，到如今有七家醫療器材廠商成為她的神隊友，有些人她至今都還沒見過面認識，但是每天隨時收到她的訊息後，都能立刻幫忙聯絡處理，甚攜牲休假時間隨時待命，讓她很感謝「所有的人全部都是大好人！大好人神隊友們全部情義相挺，我跟他們個人沒有任何的情誼，所以大家挺得對象只有一個就是台灣！」。

另外在購買這些醫療器材的價格上，賈永婕坦言比政府採購的價格要貴上一些，這點自認對捐贈者有點不好意思，但是她也去詢問過幾家醫院，「我們確實買到比之前醫院採購還要再優惠的價格」，不過因為是醫院急需，且是用最快的速度從國外運送來台灣，再送到各個醫療院所，加上這些時間成本，她自認「我想這也是最好的價格了」，而且這幾家廠商除了採購外，也都自願捐贈一部分的醫療器材，「沒有任何一家廠商要賺國難錢，其實他們是可以賺一筆的，可是全部的人都把利潤降到最低」。

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賈永婕也做了個統計，目前全台灣算起來總共有927台HFNC，「希望全民可以一起來監督讓每一台機器妥善的運用，發揮他們最大的效能」，看到前線醫護人員這麼辛苦的在抗疫，她也不忘感謝捐贈者們，「信任、支持沒有第二句話，全民一心只希望趕快終結這個黑暗疫情！因為他們從來沒有計較過任何事情，從來沒有給我壓力所以我必須給自己壓力」，她也強調「我一定要把所有的事情交代的清清楚楚！在最後一定會補上所有明細，所有的數字！清清楚楚的交代所有的軌跡！」。

最後賈永婕也提到有些人勸她差不多是時候該休息了，可以離開台灣了，深知對方擔憂的是「深怕我一個不小心出了什麼差錯，怕一個閃失就沒有光環了！」，對此她無所畏懼「我從頭到尾都沒有想過做這件事情是為了自己的光環，所以就算明天光環消失殆盡，那就是我真的有做錯的地方，要好好檢討一下！」。

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