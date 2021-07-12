李亞男孖宋熙年做瑜伽修身　鬥做標準人魚式大呻身體超僵硬

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-07-12 18:49

李亞男（Leanne）於去年12月誕下細女Hayley，上個月在產後六個月之時公開修身成果，當時Leanne已經修身得七七八八，手臂、腰和大腿都明顯瘦了一個圈。為了回復最佳狀態，她都不敢怠慢，早前更與好友宋熙年一起去做瑜伽，柔軟度不俗的Leanne更成功做出人魚式，急不及待要炫耀一番：「覺得非常的僵硬，哈哈，但還是要活動一下！」

李亞男三年抱兩，為回復最佳身形努力做運動。（微博圖片）

李亞男上個月在產後六個月之時公開修身成果，手臂、腰和大腿都明顯瘦了一個圈。（Instagram：@therivergirl）

李亞男開始做瑜伽。（Instagram：@therivergirl）

宋熙年表示自從生了第二胎後，加上疫情關係已經兩年沒有做過瑜珈，不但年紀大了，身體亦比以前變得僵硬，但她卻做出了比Leanne更標準的人魚式：「殘酷的現實，但這就是人生！所以我要付出三倍的努力！」

宋熙年做出了比Leanne更標準的人魚式。（Instagram：@rahrahsong）

宋熙年表示自從生了第二胎後，加上疫情關係已經兩年沒有做過瑜珈。（Instagram：@rahrahsong）

李亞男產後六個月身形回復最佳狀態 一日兩碗飯依然輕鬆減6KG

點擊觀看李亞男減肥食啲咩：

點擊觀看李亞男的照片：