細So偷食｜練美施獲米蘭站委任做CEO　與「白滑KOL」同名

米蘭站（1150）宣布，今日（13日）起委任練美施為執行董事及主席，為期一年公，年度董事薪酬為48萬元。公告中指練美施今年36歲，在時尚及奢侈品零售及在線營運及在線營銷擁有逾16年經驗。

新執董與去年被發現搭上前商台DJ細So（蘇耀宗）的小三練美施（Macy）同名，年齡亦相近。去年35歲的Macy被發現與細So有一段長達2年半的妻外情，更被質疑因此患上性病及試過人工流產。

Macy昨日更新IG表示收到大禮物。（IG＠loveandotherrecipes）

Macy昨日更新IG表示收到大禮物。（IG＠loveandotherrecipes）

這段不倫關係，雙方都各有家室，Macy本身已婚並育有一子一女，亦是知名KOL，有售賣BB服飾及用品。Macy轉職做KOL前，擁有過一個小時裝王國，坐擁五間店鋪及每月過百萬收入。妻外情曝光後，Macy將原有的舊IG刪除，另開新IG再出發，昨日Macy在新IG貼出一張對着會展的維港海景相，寫道：「17歲，我正式第一份工作，19年後，沒想過，會坐在這個位置，人生真的很奇妙，同一個地方，不同位置，看風景。生日前這份禮物，真的太大了。感謝老闆的信任。」《香港01》記者曾向Macy查詢，截稿前未獲回覆。

網民亦覺得練美施名字熟口熟面，一年可以袋48萬人工收入非常穩定。不過一下子跳級做CEO，壓力不少，提醒練美施有需要時食中藥補身。

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