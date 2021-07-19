三台收視報告｜極罕見情況　同時段下ViuTV收窄與TVB的差距

三台收視報告又再出爐，今日的日期是7月12日至7月18日。今次報告重點再次是《刑偵日記》和《大叔的愛》，兩套劇的走勢維持一樣，一套繼續跌，另一套繼續升，差距愈來愈細，這場首次的劇集對撼，看來天秤已經傾向了一邊。



先講TVB，《寶寶大過天》迎來大結局，錄得21.9點，全劇收視22.16點，這個收視即使在在七天跨平台裡也不差，如果加上七天收視甚至會排在今年的頭三位。不過另一套《刑偵日記》就不太理想，今周再次錄得下滑，只有14.2點，由開播的17.5到15.5再到今次14.2，下跌了3.3點，即有216,282人選擇放棄追這部劇集。

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這3.3點收視去了哪裡？雖然沒有直接的證據，但我們可以看看ViuTV的同時段劇集《大叔的愛》，由首播的6.4到6.9，再到今次結局篇的7.9點，總共升了1.5點，多了98,310觀眾。而今次《大叔的愛》和《刑偵日記》的此消彼長，令兩台在這個時段的收視拉到只有不足一倍的距離，這是極少罕見的情況，TVB錯判了家庭觀眾對《刑偵日記》的接受程度，而ViuTV亦撞啱時勢推出一套輕鬆喜劇，結局就此形成。

《大叔的愛》成功食到時勢。（《大叔的愛》劇照）

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