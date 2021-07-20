《MAMA》傳今年年尾再來香港舉行　主辦方：把藝人的安全放在首位

韓國MNET電視台每年舉行的年末音樂頒獎禮《Mnet亞洲音樂大獎》（Mnet Asian Music Awards／簡稱：MAMA），自從2012年起連續七年在香港舉辦，直到上兩屆因疫情關係分別移師日本名古屋及韓國坡州舉行。今日（20日）有韓國傳媒爆料，今年的《MAMA》有可能會再次來到香港舉辦，引起網民熱議。



MAMA於2012年至2018年連續七年在香港舉辦。（視覺中國）

宋仲基擔任今晚主持。（ViuTV截圖）

據韓國傳媒《日刊體育》報道，《MAMA》的主辦方CJ ENM正討論於今年12月在香港舉行頒獎典禮的可行性，亦有可能會像2018年一樣分開在韓國、日本和香港舉行。然而，消息傳開後，外界認為如今韓國新冠肺炎疫情依然未有緩和，更有上升趨勢，多名演員及KPOP偶像分別確診，因此不少業界人士都對於《MAMA》在韓國國內或到國外舉行抱有懷疑的態度，亦難以承擔頒獎禮期間有人確診的風險。對此，CJ ENM對《Newsen》表示現階段暫時未有定案：「《MAMA》的舉辦地尚未確定， 我們會把藝人及工作人員的安全放在首位去選定舉辦場地。」

有消息指MAMA今年將再次來到香港舉行。（視覺中國）

發哥都做過頒獎嘉賓，更在台上與BIGBANG合照。（視覺中國）

點擊觀看去年沒觀眾入場的《MAMA》場面：

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