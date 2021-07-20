陸浩明IG分享16年前舊影片　訪問黎明卻反被對方問到口窒窒

陸浩明成為大台藝人之前，曾在有線娛樂新聞台工作九年，因此當時已經累積了不少訪問巨星名人的經驗。早前黎明在紅館舉辦的一連九場《Leon 黎明 Talk & Sing 2021》演唱會正式完滿結束，陸浩明在Instagram上載一段自己16年前做主播時，去黎明《Crazy Classic?》演唱會後台訪問黎明的片段，並表示是他一個朋友分享給自己非常之珍貴的影片。然而，卻有網民發現，六號當時竟大牌到要天王幫他拿咪？



陸浩明曾在有線娛樂新聞台工作九年。（Instagram：@lukhoo）

黎明在片段中猶如主播上身，反客為主砲彈式發問身為主播的六號：「各位觀眾大家好，我係Leon，今次我訪問六號今日睇黎明演唱會嘅心情，請你講下先啦！」，然後就很自然地將咪遞向六號，六號似乎一開始無法招架，不過很快就一起與黎明開玩笑：「我好耐冇睇過咁好睇同埋咁好玩嘅演唱會！尤其是你喺觀眾席握手嗰度，我真係好開心，你嚟緊嘅時候我已經準備定！」

黎明當年在紅館舉行6場演唱會。（Instagram：@lukhoo）

黎明之後繼續發問：「咁你又會唔會因為同黎明好熟，係朋友而偏袒黎明呢個演唱會只講好睇嗰邊唔講唔好睇嗰邊呢？」六號認真回答表示雖然該演唱會沒有很花巧的特技或伴舞陣容，但最精彩的始終都是黎明本人演繹的情歌好聽，令Leon非常滿意，馬上鞠躬答謝。

黎明扮主播將咪遞向六號。（Instagram：@lukhoo）

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